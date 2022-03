Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jurista e ex-espião pró-Rússia Alexandre Guerreiro foi excluído do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (CIDP), noticia esta sexta-feira a revista Visão. Em causa, estão as posições públicas do comentador da SIC Notícias que defendem e justificam a posição da Rússia na invasão que levou a cabo na Ucrânia.

Tomada pelo organismo que coordena a investigação e estabelece as orientações de pesquisa e linhas temáticas em áreas como o Direito Público ou o Direito Internacional, a decisão registou apenas um voto contra: o do coordenador científico Carlos Blanco de Morais, que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade da capital.

A Visão soube que nem sequer a sua orientadora de investigação, Maria Luísa Duarte, esteve ao lado de Alexandre Guerreiro, sendo que o presidente do Conselho Científico da capital, Sérvulo Correia, debateu o assunto argumentando com os princípios de liberdade de imprensa, mas votou a favor.

Alexandre Guerreiro apresentou, em 2021, uma tese de doutoramento em que defendia, à luz do direito internacional, a anexação da Crimeia pela Rússia. Antes, trabalhou, durante sete anos, enquanto analista no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa.

A dez dias de começar a invasão russa, Alexandre Guerreiro esteve em Moscovo numa conferência que defendia os “princípios da autodeterminação dos povos e pelo respeito da integridade territorial dos Estados no mundo moderno” organizada pela universidade de MGIMO (também conhecida por instituto estatal russo de relações internacionais).

“Entretanto, alguém sabe dizer-me a que horas começa a mais que anunciada guerra na Ucrânia?”, comentou a 15 de fevereiro Alexandre Guerreiro, garantindo, numa publicação nas suas redes sociais, que “afinal”, não havia “guerra” — cenário que não se veio a confirmar.

