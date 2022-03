Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A noite do 30.º dia de guerra na Ucrânia fica marcada por um ataque de dois mísseis que atingiram uma base militar em Dnipro e pela reconquista de várias cidades que estavam nas mãos dos russos a leste de Kiev.

Mariupol continua nas mãos dos soldados ucranianos. Além da zona de Kiev — em que as tropas ucranianas conseguiram avanços durante a madrugada ao conquistarem 35 quilómetros aos russos —, no sul da Ucrânia há também tentativas da Rússia para circundar Mykolaiv, uma das cidades mais importantes para a tomada de Odessa.

Sob a ocupação russa estão já as cidades de Melitopol, Kherson e de Kakhova, no leste da Ucrânia, a central nuclear de Chernobyl e a de Zaporíjia bem como essa região e a de Chernihv, na zona norte do país. Tal como Mariupol, as regiões de Sumy, Kharkihv, e Konotop continuam cercadas pelas tropas de Moscovo.

O que aconteceu durante a noite?

A resistência e o contra-ataque das tropas ucranianas permitiu um avanço no terreno a leste de Kiev. Os serviços de informação britânicos reportaram que houve a recuperação de várias cidades que chegaram a estar nas mãos dos russos e que foram recuperados cerca de 35 quilómetros de território nesta região. O objetivo das forças de Zelensky será, agora, procurar empurrar os russos para o eixo a noroeste de Kiev, em direção ao aeródromo de Hostomel.

Durante a madrugada, dois mísseis atingiram uma base militar em Dnipro. As autoridades ucranianas estão à procura de sobreviventes nos escombros e Valentyn Reznychenko, governador da região, disse que o ataque provocou "uma séria destruição" no local.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , está na Europa e vai visitar, esta manhã, Rzeszów, uma cidade polaca que fica a uma hora de carro da fronteira com a Ucrânia. À tarde vai encontrar-se com o homólogo Andrzej Duda, que lhe dará conta da resposta humanitária polaca aos refugiados.

Aleksandr Lukashenko, Presidente da Bielorrússia, está a ser sancionado também pela Austrália. É uma das 22 personalidades russas na lista australiana de sanções aplicadas na sequência da guerra na Ucrânia, que reúne também jornalistas alinhados com o Kremlin e outros trabalhadores da comunicação social da Rússia.

As autoridades ucranianas denunciaram que centenas de milhares de civis estão a ser levados à força para a Rússia e alguns poderão estar a ser usados "como reféns para exercer mais pressão" sobre Kiev. A provedora de Justiça da Ucrânia, Lyudmyla Denisova, aponta para que 402 mil pessoas estejam nesta situação, incluindo 84 mil crianças.

Os EUA confirmaram que as forças militares de Volodymyr Zelensky destruíram um navio russo e a Ucrânia diz que usou um míssil balístico para o efeito. Tratava-se de um Saratov, um navio de guerra anfíbio, que estava junto à costa de Berdyansk, em Zaporíjia. A bordo do navio havia 400 pessoas, 20 tanques de guerra e 45 veículos bindados para transporte de militares, que seriam utilizados no teatro de guerra em Mariupol.

Foi decretado um recolher obrigatório em Zaporíjia para o próximo dia 26 de março, com início no sábado às 20h00 e fim às 5h00 de segunda-feira. A região está nas mãos dos russos e, esta semana, vários civis que deixavam o local através de um corredor humanitário foram atingidos por um ataque russo.

Esta sexta-feira deverá ser aberto um corredor humanitário em Mariupol que permita a circulação em carro privado. Durante os últimos dias têm sido abertos vários corredores humanitários na Ucrânia, mas Mariupol tem sido uma das cidades mais fustigadas pelas tropas russas e milhares de pessoas continuam sem conseguir sair.