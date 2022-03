Equipas de resgate encontraram a segunda caixa-negra do avião da China Eastern que caiu no sul do país, na segunda-feira, com 132 pessoas a bordo, noticiou esta sexta-feira a imprensa estatal.

Esta caixa negra, que contém informações técnicas como a rota do avião, velocidade, altitude e posição do motor antes de cair, poderá esclarecer os motivos pelos quais o avião, um Boeing 737-800 que fazia a ligação entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão (sudeste), caiu na região de Guangxi.

Na quarta-feira foi localizada a caixa negra que contém as gravações de vozes na cabina, enviada para Pequim, para ser analisada por especialistas.

A China, um dos três principais mercados de aviação civil do mundo, não registava um acidente aéreo com mais de cinco mortes desde 2010, até à queda do Boeing 737-800 da China Eastern.