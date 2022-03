Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A conferência de líderes já decidiu os lugares para a próxima legislatura e, além de PSD e PS, o Chega será o único partido com três lugares na primeira fila, todos os outros partidos (IL, PCP e BE) ficam com duas cadeiras cada um. PS e PSD têm sete lugares respetivamente. Para este rearranjo foi preciso ‘excluir’ uma das cadeiras da primeira fila.

Desta forma, na bancada em que se sentam IL e Chega (ambos à direita do PSD) haverá a seguinte divisão: o partido de André Ventura divide-se em quatro filas (com três lugares em cada), os liberais ficam em três filas (dois lugares à frente e três em cada uma das outras) e o PSD ocupa os lugares superiores dessa mesma bancada.

A Iniciativa Liberal tinha proposto uma mudança de cadeiras para que o partido se passasse a sentar entre o PS e o PSD, mas com a aprovação do novo esquema esse tema está encerrado e a IL vai mesmo dividir com o Chega e com os sociais-democratas a bancada mais à direita do hemiciclo — onde já estava sentado João Cotrim Figueiredo, enquanto deputado único, e da qual o CDS desapareceu.

As conclusões foram aprovadas na conferência de líderes no dia em que toma posse o Governo, depois de um crescimento do Chega e da Iniciativa Liberal, o desaparecimento dos democratas-cristãos e a perda de deputados por parte do Bloco de Esquerda e do PCP ter obrigado a um rearranjo das bancadas da Assembleia da República.

Na mesma conferência de líderes foi ainda adiada a decisão sobre o convite para que Volodymyr Zelensky marque presença através de uma videochamada no Parlamento português, como tem acontecido em vários parlamentos mundiais. O tema será discutido na próxima conferência de líderes.