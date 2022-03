Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter confirmado que o VW eléctrico mais baratinho (20.000€) vai mesmo avançar, sabe-se agora que se chamará ID.2. Isto porque o CEO do conglomerado alemão, Herbert Diess, “descaiu-se” numa troca de tweets com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, confirmando que o aguardado modelo com base na MEB Small vai ser produzido em Espanha. E não será o único, fruto de um investimento que, segundo Diess, “será ainda mais importante do que o Tesla em Brandenburgo” (Alemanha), a ponto de fazer de Espanha “campeã europeia na mobilidade eléctrica” no segmento dos utilitários.

Aproveitando o facto de o governante espanhol se regozijar com o investimento de 7000 milhões de euros que o conglomerado germânico vai fazer em Sagunto, para (estrategicamente) erguer uma fábrica de baterias fora da Catalunha e criar 3000 postos de trabalho, Herbert Diess avançou várias informações relevantes. “O nosso plano para a electrificação de Espanha passa por fabricar os carros compactos ID.2, da CUPRA e Skoda, construir uma fábrica de baterias em Valência, electrificar as fábricas de Martorell e Pamplona e continuar a desenvolver os veículos eléctricos do futuro no centro de I&D de Martorell”, escreveu.

España se convertiría en el campeón europeo de la movilidad eléctrica en el segmento de coche compacto. Nuestro plan para la electrificación de España pasa por fabricar los coches compactos ID.2, de CUPRA y Skoda,…(2/3) — Herbert Diess (@Herbert_Diess) March 24, 2022

O estranho, neste anúncio de Herbert Diess, é que a Seat – a marca que mais vende em Espanha – parece não constar dos planos de plena electrificação mais imediatos no seio do Grupo Volkswagen. Isto quando a marca checa Skoda vai ter, de acordo com Diess, direito a aplicar também o seu emblema naquele que promete ser o eléctrico mais acessível do conglomerado alemão. De recordar ainda que, originalmente, o Born estava previsto ser comercializado como Seat, mas os planos mudaram e foi a Cupra a estrear-se nos modelos a bateria. E também será a Cupra a usar a base do ID.2 para fazer evoluir o concept UrbanRebel para uma versão de produção – ao que parece, poderá chamar-se Raval.

Certo mesmo é que a Seat, sem dispor de nenhum modelo 100% eléctrico na sua gama, vai ser a responsável por produzir os eléctricos mais acessíveis de três outras marcas. O VW ID.2, o Cupra (Raval?) e o Skoda serão propostas com uma vocação urbana, podendo montar no limite uma bateria de 62 kWh de capacidade bruta. Sempre e só com tracção dianteira, para ficar abaixo da fasquia dos 25.000€ e “inundar” o mercado a partir de 2025.