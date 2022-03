A guerra na Ucrânia tem sido palco de um sangrento conflito que tem colocado, de um lado, as tropas invasoras da Rússia, e do outro os resistentes do exército ucraniano.

No lado ucraniano da trincheira, não são, contudo, apenas os soldados que participam no esforço de guerra. Guerreiros de quatro patas apoiam os seus companheiros, por exemplo, na descoberta de minas terrestres, no alerta perante novos bombardeamentos e no controlo de situações de stress.

É o caso de Jessy. A cadela de um mês de idade nasceu na linha da frente e, sabendo distinguir o som de novos mísseis russos a caminho de um bombardeamento, os seus latidos servem para alertar os ucranianos de um ataque próximo.

???? Jessy – a dog born at the frontline

She is only a month old, but she can already tell the difference between shellings by their sounds.

As soon as the little one senses danger, she starts to bark, which alerts the defenders of Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/sAtElpDQ5d

— WithUkraine 24/7 (@With__Ukraine) March 30, 2022