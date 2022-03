Três homens, com antecedentes criminais, foram detidos na quarta-feira por posse de armas proibidas e tráfico de droga no concelho de Matosinhos, Porto, no âmbito de uma investigação a furto em estabelecimentos comerciais e veículos, informou esta quinta-feira a GNR.

Sobre um dos suspeitos pende um mandado de detenção, para cumprimento de pena efetiva de oito anos, pelo que foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Custóias.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que no decorrer da investigação, que durou cerca de um ano, verificaram que os suspeitos, com idades entre os 26 e os 43 anos, operavam em rede, através de uma estrutura organizada que se dedicava a furtos de malas, carteiras, vestuário e a furtos em veículos pesados de transporte de mercadorias.

Estes artigos eram depois comercializados a potenciais revendedores.

No âmbito da investigação, foram realizadas cinco buscas domiciliárias e quatro em veículos, tendo sido apreendidas 1.248 doses de haxixe, 218 doses de canábis, duas balanças digitais, quatro armas de fogo e 128 munições.

Foram igualmente apreendidas 50 malas de diversas marcas “conhecidas no mercado”, 18 perfumes, um berbequim, uma bolsa com diversos objetos de programação de automóveis, dois sacos forrados com prata, 18 peças de artigos de vestuário e um telemóvel.

De acordo com a GNR, os suspeitos, todos com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foram detidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Maia e ao Tribunal Judicial de Penafiel.

As detenções foram feitas pelo Comando Territorial do Porto, através dos Núcleos de Investigação Criminal de Penafiel e Matosinhos e contou com o reforço da Polícia de Segurança Pública (PSP).