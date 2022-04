Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vladimir Putin é “constantemente seguido” por um dos maiores especialistas russos em cancro na tiroide, um clínico que tem um enfoque particular no tratamento da doença em pessoas com idade mais avançada. A revelação, que está a dar força à especulação sobre a saúde do Presidente russo, foi feita por um órgão de jornalismo de investigação que está proibido na Rússia – o Proekt Media – mas o Kremlin desmente qualquer sugestão de que Putin esteja doente.

Nascido em outubro de 1952, Putin está a poucos meses de chegar aos 70 anos. A aproximação desse aniversário é o mote da investigação da Proekt Media onde se afirma que o médico Yevgeny Selivanov, do Hospital Central de Moscovo, voou pelo menos 35 vezes até ao chamado “Palácio de Putin” nas encostas do Mar Negro – uma complexo com máxima proteção onde o Presidente russo passa grande parte do seu tempo mas cuja propriedade sempre negou.

Selivanov é um especialista em cancro da tiroide cuja tese de doutoramento se focou nas “peculiaridades no diagnóstico e tratamento cirúrgico de pacientes idosos e senis com cancro na tiroide”. Nas 35 vezes que terá voado para o “palácio de Putin”, segundo a investigação, terá passado com o Presidente russo um total de 166 dias.

Depois de ter sido publicada a investigação, um jornalista que foi diretor da rádio Ekho de Moscovo, Alexei Venediktov, perguntou ao porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov sobre as alegações. Segundo a agência Pravda, ligada ao regime, Peskov disse que tudo não passa de “ficção” e “mentiras”.

Venediktov perguntou: “Estou correto ao considerar que Vladimir Putin não tem cancro?“, ao que Peskov terá respondido: “Sim, está correto“.

Há um outro cirurgião que passou ainda mais tempo com Putin, tanto que até já apareceu em fotos tiradas ao Presidente russo: é Alexey Shcheglov, especializado em diagnóstico de problemas com a tiroide, incluindo problemas do foro oncológico, segundo a investigação.

De acordo com o Proekt Media, Putin também mostrou interesse nas doenças da tiroide quando, em julho de 2020, teve um encontro com o responsável pelo principal centro de investigação em endocrinologia, Ivan Dedov, que também é chefe da filha mais velha de Putin, Maria Vorontsova.

Durante esse encontro, Putin terá ouvido Dedov falar sobre a prevalência de cancro na tiroide e sobre um medicamento hormonal que é utilizado para evitar metastização após a cirurgia. O Presidente russo perguntou ao especialista sobre as taxas de recuperação? “Recuperação em 95%-98% dos casos?”, perguntou, ao que o clínico respondeu afirmativamente.

O relatório fala, também, de problemas crónicos de costas que estarão ligados a uma queda de um cavalo que Putin sofreu há vários anos. Devido a essa queda, Putin terá sido submetido a uma intervenção cirúrgica.