Em Bucha, Zelensky falou aos jornalistas: "Queremos que mostrem ao mundo o que aconteceu aqui. Estas pessoas eram civis"

Volodymyr Zelensky esteve esta segunda-feira em Bucha, dois dias depois de as tropas ucranianas terem anunciado que recuperaram o controlo da cidade ucraniana e de terem começado a circular fotografias e vídeos mostrando centenas de cadáveres de civis, vários dos quais alegadamente torturados por soldados russos. E deixou sinais mistos sobre a viabilidade de negociações futuras entre as delegações de Kiev e Moscovo.

Se, questionado pela BBC, o Presidente da Ucrânia afirmou que é possível continuar a negociar “porque a Ucrânia tem de ter paz” (prometeu mesmo “continuar os esforços diplomaticamente e militarmente”), também disse, citado pela CNN, que “é muito difícil” à Ucrânia negociar com a Rússia uma solução diplomática de paz depois de “atrocidades” como as cometidas em Bucha.

É muito difícil negociar quando vemos o que fizeram aqui”, apontou.

Crimes como aqueles que terão sido cometidos pelas forças russas em Bucha evidenciam “a natureza do exército russo”, defendeu Zelensky, que acusou os soldados do Kremlin de “tratarem pior pessoas do que animais”. O Presidente ucraniano visou ainda “os líderes dos principais países que tomaram decisões sobre se a Ucrânia deveria fazer parte da NATO” no passado, desafiando-os: “Acho que deviam vir aqui e ver como acabam estes jogos, este flirt com a Federação Russa”.