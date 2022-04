O Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, admitiu esta terça-feira que o seu país poderá assumir a próxima presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), caso essa decisão seja tomada “por consenso” entre os membros.

As condições materiais nunca estão reunidas, num país como São Tomé e Príncipe, com enormes desafios, em termos materiais e financeiros, quer em termos de recursos humanos, sabemos que é uma grande responsabilidade e que será partilhada no âmbito de todos nós”, disse esta terça-feira o chefe de Estado são-tomense, após um encontro com o seu homólogo português, no âmbito da visita de Estado que realiza a Portugal.