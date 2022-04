O sonho do poder cria monstros: é nesta "Orgia" de Pasolini que os (re)encontramos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Pasolini entra-se sempre pela porta da poesia; seja nos romances, no teatro, no cinema. Seja quando escreve usando o a gíria dos adolescentes pobres de Roma, seja quando descreve o inferno que se vive dentro das casas burguesas onde as raparigas são violadas pelos pais, as mulheres são habitualmente espancadas, as mães matam os filhos, os homens vestem-se de mulher e enforcam-se, como nesta Orgia. A peça de um dos mais portentosos e controversos artistas italianos do século XX, o escritor, cineasta e polemista Pier Paolo Pasolini, estreada em Turim, em 1968 e parte de um movimento teatral que ele próprio cunhou como “Teatro da Palavra”. Depois de se passar por Guimarães e Viseu, a obra sobe agora ao palco da Culturgest, onde pode ser vista a partir desta quinta-feira, 7 de abril, e até sábado até dia 9.

Mais do que uma peça de teatro, Orgia pode ser definido como um poema a várias vozes, ou um oratório laico que exprime, entre lirismo e declaração, a crise da sociedade contemporânea, representada através de uma obsessão individual.” [Nuno M. Cardoso]

Esta é, portanto, uma peça na qual se deve entrar com os ouvidos mais abertos que os olhos, até porque uma escuridão azul, simultaneamente primordial e apocalíptica, reinará na sala, onde as palavras são as protagonistas. Tudo parece acontecer em câmara lenta, numa irrealidade onírica. Pasolini dizia que o novo fascismo, materializado nos comportamentos normalizados pela televisão e pelo consumo, nos fazia viver numa bolha de egoísmo e indiferença onde já não podíamos distinguir o Bem do Mal. E se há lugar onde se podem ver as relações de poder, a normalização das mentes e dos corpos forçada pelo fascismo, é dentro de uma casa de família burguesa, aquela que detém o poder. Nomeadamente o poder de estabelecer a fronteira entre o que é e não é normal, entre os que são aceites no centro e os que são votados às margens, aquela “que se senta no sofá à espera de ver o próximo escândalo”, como escreveu Pasolini vislumbrando, profeticamente, as salas das casas do século XXI, onde cada um está colado a um ecrã e onde a cultura é um bem de consumo que visa a obediência a uma linguagem, a valores e códigos como outro objeto qualquer.