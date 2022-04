Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Na última sessão do julgamento do caso Football Leaks, a 30 de junho de 2021, previa-se que as sessões fossem retomadas em setembro. Mas isso não aconteceu em setembro nem outubro nem nos cinco meses seguintes. Só agora, nove meses depois, o julgamento de Rui Pinto é retomado para ouvir duas testemunhas, por videochamada: Arif Efendi, um dos descendentes da família cazaco-turca que alegadamente controlava a Doyen, e Salih Berberoglu, também ligado a este fundo de investimento. Mas isso só será possível se as testemunhas aparecerem.

Os contactos que o tribunal fez para assegurar a presença estas duas testemunhas têm sido infrutíferos — não houve, até ao momento, qualquer resposta às convocatórias feitas.

Para a próxima sessão, a 22 de abril, está marcada a acareação dos inspetores da PJ Aida Freitas e Hugo Monteiro — um procedimento que visa pôr em confronto testemunhas cujos depoimentos foram contraditórios. Marcada está apenas mais uma sessão, a 28 de abril, mas o tribunal pediu aos advogados ligados a este caso que deixem livres todas as sextas-feiras de maio, devido à possibilidade de serem marcadas mais sessões para esses dias — o que leva a crer que o julgamento do caso Football Leaks se vai arrastar por mais uns meses, especialmente porque Rui Pinto ainda não terminou de consultar o apenso F.

Julgamento esteve parado nove meses. Rui Pinto está agora a consultar emails roubados

O apenso F — que contém os emails que Rui Pinto está acusado de ter roubado e que foram encontrados num dos discos externos apreendidos ao alegado hacker na Hungria — é a razão da interrupção do julgamento, nomeadamente o facto de o arguido ter pedido uma cópia deste apenso para o analisar. Dadas as divergências do tribunal, Ministério Público e advogados quanto a este pedido de Rui Pinto, a decisão ficou nas mãos da Relação de Lisboa. Este tribunal superior veio então decidir em dezembro do ano passado que “em caso algum” seriam “entregues as duas pen drives que constituem o apenso F ao arguido“, escreveram os juízes desembargadores na altura. No entanto, a Relação aceitou que Rui Pinto tivesse acesso ao apenso F, mas nas instalações da PJ, sob a supervisão da mesma — processo que está agora em andamento.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à Procuradoria-Geral da República. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal Amadeu Guerra e o advogado José Miguel Júdice. Estão, assim, em causa 68 crimes de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril de 2020, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juíza Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas —, decidiu colocá-lo em liberdade.