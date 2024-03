Segundo julgamento de Rui Pinto. A amnistia, os pedidos de nulidade e o aviso do tribunal, que diz não ser "instância de recurso" do MP

Ainda decorria o julgamento do processo do Football Leaks, quando o Ministério Público (MP) deduziu uma nova acusação contra Rui Pinto, desta vez por ter acedido ao correio eletrónico de dezenas de entidades, incluindo aos e-mails de trabalhadores do Benfica, da Procuradoria-Geral da República e da PSP. Deverá surgir entretanto mais uma acusação, tendo em conta que foi anunciada a abertura de um terceiro inquérito, mas por agora, tal como ficou a saber-se esta segunda-feira, o Tribunal Central de Instrução Criminal subscreveu todos os pontos da acusação do Ministério Público, levando Rui Pinto, pela segunda vez, a julgamento por 242 crimes — 201 de acesso ilegítimo, 23 de violação de correspondência agravado e 18 de dano agravado.

“A prova trazida aos autos na fase de inquérito permite considerar suficientemente indiciados os factos vertidos na acusação pública”, escreveu a juíza de instrução Ana Margarida Correia no despacho a que o Observador teve acesso. A defesa de Rui Pinto, que se mantém com os advogados Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota, pediu várias nulidades neste processo, mas nenhuma foi aceite, com o tribunal a sublinhar que não “deve funcionar como instância de recurso dos atos decisórios do Ministério Público”. E a amnistia, também ao contrário daquilo que tinha sido defendido durante o debate instrutório pelos advogados do hacker, foi apenas aplicada ao crime de violação de correspondência, deixando cair 143 crimes.

Amnistia foi aplicada para crime de violação de correspondência, mas deixou de lado o acesso indevido

Na acusação do Ministério Público constavam 377 crimes — 202 de acesso ilegítimo qualificado em concurso aparente com 202 crimes de acesso indevido qualificado, 143 de violação de correspondência, 23 de violação de correspondência agravado e 18 de dano agravado. Um dos crimes de acesso ilegítimo qualificado desapareceu nesta fase, com a juíza de instrução a reconhecer tratar-se de “um lapso” da acusação. Seguem, por isso, para julgamento 201 crimes de acesso ilegítimo qualificado em concurso aparente com 201 crimes de acesso indevido qualificado.

Graças à amnistia, Rui Pinto livrou-se de 143 crimes de violação de correspondência. Primeiro, o pirata informático tinha 30 anos à data dos crimes de que é acusado — diz a lei da amnistia, que entrou em vigor em setembro do ano passado, que esta se aplica a pessoas que tenham cometido infrações até aos 30 anos. “Os factos que consubstanciam este ilícito criminal imputado ao arguido foram alegadamente praticados entre 11 de setembro de 2016 e 16 de janeiro de 2019”, refere o despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal.