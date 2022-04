Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

5x5x0. Cinco defesas, cinco médios, nenhum avançado. Foi assim, com um sistema raramente ou até nunca visto no futebol internacional, que Diego Simeone apresentou o Atl. Madrid a meio da semana na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Contra o Manchester City, em Inglaterra, o treinador argentino construiu uma autêntica muralha — que só quebrou com um remate certeiro de De Bruyne.

Apesar de ser conhecido precisamente pelo calculismo, pelo pragmatismo e pelas preocupações defensivas, Simeone ainda teve a capacidade de surpreender ao aparecer no Etihad sem avançados. Uma surpresa que, ainda assim, teve mais críticas do que propriamente elogios — começando desde logo por Arrigo Sacchi, antigo treinador italiano.

“Tem um catenaccio dos anos 60. Uma ideia velha. Que futebol é este? Não te dá alegria nem quando vences, ganhas sem merecer. Não gosto e acho estranho que os espanhóis, acostumados à beleza do futebol, aceitem isso. Simeone tem valores morais importantes, é um líder. Deveria fazer mais e acreditar mais nele próprio”, defendeu em declarações ao jornal Gazzetta dello Sport, sublinhando que os colchoneros não fizeram qualquer remate em Inglaterra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, este sábado e antes de receber os ingleses no Wanda Metropolitano para a segunda mão da eliminatória europeia, o Atl. Madrid visitava um Maiorca que está a lutar para não descer. João Félix, que foi eleito o melhor jogador do mês de março na liga espanhola, era poupado e começava no banco, com Simeone a manter Griezmann no onze e a motivar o regresso à titularidade de Suárez, Yannick Carrasco e De Paul.

Numa primeira parte muito pobre e sem qualquer remate enquadrado, tanto de um lado como do outro, o Atl. Madrid voltou a confirmar que tem muitas dificuldades quando enfrenta adversários que lhe oferecem a bola, a iniciativa e a dianteira da partida. Os colchoneros só ficaram perto do golo com um remate ao lado de Marcos Llorente ainda nos instantes iniciais (4′), numa das poucas aproximações à baliza de Sergio Rico, e o encontro chegou ao intervalo praticamente sem história.

Simeone mexeu no início da segunda parte, algo que se afigurava quase obrigatório para que o jogo fosse agitado, e lançou Lemar e Matheus Cunha nos lugares de Griezmann e Koke. A partida melhorou e abriu, com Suárez a assinar o primeiro remate enquadrado com um cabeceamento que Sergio Rico defendeu (56′), e Javier Aguirre respondeu a Simeone ao colocar o japonês Kubo. O jovem de 20 anos, que está emprestado ao Maiorca pelo Real Madrid, mexeu com o encontro e empurrou a equipa para a frente, correspondendo à subida de ritmo e intensidade que o Atl. Madrid tinha imposto a partir do intervalo.

???????? @LaLiga | @RCD_Mallorca 1 x 0 @Atleti Muriqi não perdoa ???? E o Atlético já perde com um dos aflitos ???? É tudo teu https://t.co/dcWbSFENmm#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/wywugY6iLe — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 9, 2022

João Félix e Vrsaljko entraram pouco depois da hora de jogo mas, sem que a dupla alteração tivesse tempo para ter qualquer impacto na partida, o Maiorca abriu o marcador. Reinildo fez falta sobre Maffeo no interior da grande área do Atl. Madrid e Muriqi, na conversão, colocou a equipa de Javier Aguirre a ganhar (68′). Nos 20 minutos que restavam até ao fim, os colchoneros subiram as linhas mas nunca estiveram propriamente perto do empate, ficando muito longe de encostar o Maiorca às cordas e capitulando face à inevitabilidade da derrota.

O Atl. Madrid perdeu pelo segundo jogo consecutivo e na antecâmara da decisiva receção ao Manchester City e começa a deixar fugir o segundo lugar da liga espanhola para o Sevilha e até o terceiro para o Barcelona, já que os catalães têm os mesmos pontos que os colchoneros mas menos dois encontros disputados. Desta vez, Simeone deixou o 5x5x0 em casa — mas o desfecho foi exatamente o mesmo.