Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seis espiões russos que operavam em França “sob disfarce diplomático” foram expulsos na sequência de uma “muito longa investigação” levada a cabo pela Direção-Geral de Segurança Interna (DGSI), informou esta segunda-feira o Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros francês.

“Na sequência de uma muito longa investigação, a Direção-Geral da Segurança Interna (DGSI) revelou no domingo, 10 de abril, uma operação clandestina conduzida pelos serviços secretos russos no nosso território”, revelou o Ministério em comunicado, sem indicar pormenores desta “operação”. “Seis agentes russos operando sob disfarce diplomático e cujas atividades se revelaram contrárias aos nossos interesses nacionais foram declarados personanon grata.”

Na ausência do embaixador russo, o “número dois” do corpo diplomático russo em França foi convocado esta segunda-feira à noite à sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Quai d’Orsay, em Paris, “para ser informado da decisão”.

Gérald Darmanin, ministro francês da Administração Interna, aplaudiu a “excelente operação de contra-espionagem”, felicitando os agentes da DGSI que travaram a ação dos “agentes clandestinos russos que operavam contra” os interesses franceses. “Os agentes implicados devem deixar o território nacional. Nas sombras, a DGSI zela pelos nossos interesses fundamentais”, declarou o governante no Twitter.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR