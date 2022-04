Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pode ser multado mais três vezes por ter participado em festas durante o confinamento, não tendo por isso cumprido as regras sanitárias em vigor para combater a pandemia de Covid-19, noticia esta quarta-feira à noite o Guardian, que cita fontes próximas do processo.

Em causa, estarão festas a que o primeiro-ministro britânico compareceu e que ainda não foram completamente investigadas pela polícia. Um dos eventos que pode levar Boris Johnson a outra multa teve lugar em maio de 2020 e seria para celebrar o verão.

Esta notícia surge no dia em que o secretário de Estado da Justiça renunciou ao cargo. Em comunicado, David Wolfson – também membro da Câmara dos Lordes – indicou que a decisão tem como base a “escala, contexto e natureza” das referidas infrações, com destaque para a “própria conduta” do chefe de governo britânico.

Boris Johnson já garantiu que não se demitirá, dizendo que quer “continuar a cumprir o mandato”. No entanto, a permanência do cargo poderá ficar ainda mais debaixo de fogo, principalmente se acabar multado mais vezes, o que também terá impacto na sua popularidade.

Juntamente com a mulher e com o ministro das Finanças britânico, Boris Johnson pagou já uma multa relacionada com o Partygate.