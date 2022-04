A comissão organizadora da Ovibeja irá doar a favor da Ucrânia 1% da receita total de bilheteira da edição deste ano da feira agropecuária, que vai decorrer entre os dias 21 e 25 deste mês, em Beja.

Em comunicado enviado, esta quarta-feira, à agência Lusa, a promotora, a ACOS — Associação de Agricultores do Sul, refere que a comissão organizadora, “solidária com a Ucrânia, decidiu disponibilizar 1% da receita total” de bilheteira “a favor deste país”, através da embaixada ucraniana em Portugal.

A ACOS frisou que tem “as maiores expectativas em relação a visitantes” para a Ovibeja deste ano, que vai decorrer com os espaços de expositores “lotados”.

Com “largos milhares” de visitantes por edição, a Ovibeja conta com mais de mil expositores de vários setores de atividade, distribuídos por oito pavilhões temáticos e vários espaços exteriores espalhados pelos 10 hectares do Parque de Feiras e Exposições de Beja — Manuel Castro e Brito.

Sob o tema central “Como Alimentar o Planeta”, a feira vai voltar este ano ao parque de feiras de Beja, depois de ter sido cancelada em 2020 e ter decorrido em formato digital em 2021, devido à pandemia de Covid-19.

Segundo a ACOS, “como alimentar o planeta” é “uma responsabilidade que assume contornos mais relevantes e mais sensíveis” na Ovibeja deste ano, devido à guerra na Ucrânia “encetada pela Rússia”.

O certame vai incluir também uma exposição interativa sobre o tema central, a arena do azeite, colóquios, concursos, mostra de gado, demonstrações equestres, provas desportivas, exposições e uma vasta programação cultural com espetáculos e concertos, dos quais se destacam os das “famosas “ovinoites”, que atraem milhares de jovens”, indicou a ACOS.

Os cantores Blaya, Pedro Abrunhosa e Paula Fernandes são os cabeças-de-cartaz do programa de concertos da feira deste ano e vão atuar, respetivamente, na segunda, na terceira e na quarta “ovinoites”, nos dias 22, 23 e 24.

Na primeira “ovinoite” deste ano, no dia 21, vão atuar a Banda de Música da Força Aérea e as tunas académicas de Beja, Évora e Beira Interior.

A Ovibeja, apresentada como a feira que mostra “Todo o Alentejo deste Mundo”, é um certame anual organizado pela ACOS, que tem cerca de 2.000 associados e presta serviços para os setores agrícola, pecuário e florestal.