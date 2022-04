Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Autor de vários livros e comentador frequente na televisão Malcolm Nance, especialista em serviços de informações da Marinha norte-americana com mais de 30 anos de experiência, anunciou no Twitter que estava “farto de conversa” e que estava a combater na Ucrânia.

Apesar de só agora ter dado a entender que estaria a combater em entrevista ao The ReidOut no MSNBC, canal onde comentava, Nance revelou que “há cerca de um mês” se juntou à Legião Internacional que combate na Ucrânia. Malcolm fala em “crimes de guerra” cometidos pelos russos e diz que Legião Internacional “está lado a lado, unida, a proteger os ucranianos inocentes da agressão russa”.

Esta não é uma guerra convencional, ainda que haja duas forças militares a lutar frente a frente. O que acontece é que há outro grupo — e nem me refiro aos russos como um exército — a usar armas de destruição contra civis”, revela o norte-americano.

Em direto a partir da Ucrânia, com material militar vestido, Malcolm Nance resume o conflito na Ucrânia a “uma guerra contra o extermínio”: “Isto é uma guerra pela existência, a Rússia tem matado em massa os civis”.

“Isto é contra civis. Estão a destruir tudo nas cidades. Matam homens, mulheres e crianças. Temos que ajudá-los de qualquer forma, a superar isto”, diz ainda.

Questionado sobre se considera ser um alvo preferencial dos russos, por ser um estrangeiro a apoiar o exército de Kiev, Nance rejeita: “estão contra toda a gente, não procuram quem é negro, asiático ou latino.”

“Somos parte das forças armadas ucranianas, somos irmãos, integramos a mesma força armada. estamos a lutar lado a lado, os Russos – do outro lado – mantêm uma linha, mas praticamente não atacam o exército ucraniano, limitam-se a matar civis em massa. São crimes de guerra”, sublinha.

Malcolm Nance é o autor, entre outros, do livro ‘Defeating ISIS’ onde examina toda a influência do grupo terrorista. Tem experiência de combate no Médio Oriente e em África e é especialista em contraterrorismo.