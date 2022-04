Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 57.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Neste 57.º dia de guerra, as atenções estão focadas para o discurso de Zelensky no Parlamento português. A intervenção do Presidente da Ucrânia está marcada para as 17h, por videoconferência. Em Mariupol, a resistência ucraniana mantém-se, apesar de Putin ter dado ordens para desistir de invadir a fábrica de Azovstal e, por isso, ter reclamado o domínio da cidade.

No terreno, além da cidade de Mariupol, cercada pelas forças russas desde o início da invasão, o Kremlin está a conseguir avançar em direção a Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Aliás, nos últimos dias, Putin mobilizou grande parte do seu exército para a fronteira leste da Ucrânia.