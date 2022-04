Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nova carta no Cais da Pedra

Avenida Infante Dom Henrique, armazém B, loja 9. Tel.: 21 887 1651. Segunda a domingo, das 12h às 00h

Para descobrir clássicos com assinatura: a celebrar nove anos de vida, o Cais da Pedra acabou de renovar o espaço e a carta, é lá que vai poder provar pratos icónicos da gastronomia portuguesa com a assinatura do chef estrelado Henrique Sá Pessoa. Com uma vista desafogada sobre o Tejo e a Margem Sul, o restaurante trocou os hambúrgueres por um menu que arranca com croquetes de novilho com queijo de cabra, ceviche de corvina ou salada de couscous com requeijão de Seia e cenouras glaceadas. As opções de peixe incluem agora o robalo com arroz de ameijoas à Bulhão Bato, crocantes filetes de polvo com arroz de feijão, chouriço e espinafres ou uma recriação do mítico Bacalhau à Brás. Nas carnes reinam o leitão confitado com puré de grelos e molho de pimenta ou o magret de pato com puré de aipo, couve e bacon. Os vegetarianos também podem sentar-se à mesa, há opções como caril de legumes ou arroz de tomate confitado com beringela e parmesão, já nas sobremesas perca-se com a espuma de pudim flan servida com gelado de pinhão e bolacha salgada.

Feira de Design e Decoração

Avenida Dr. António Macedo, Leça da Palmeira (Exponor). Tel.: 22 998 1400. Até domingo

Para refrescar a decoração lá de casa: se está sempre à procura de boas oportunidades para rechear a casa de peças bonitas e com selo português, saiba que este fim de semana tem de dar obrigatoriamente um salto à IDF Spring – Feira de Design e Decoração, na Exponor. O espaço vai converter-se numa montra de criadores emergentes, marcas veteranas e mais tradicionais, arquitetos, designers e decoradores especialistas em diferentes setores como cutelaria, loiça, cerâmica, tecidos, iluminação, têxtil, soluções de banho, mobiliário, fragrâncias, flores, ilustração ou papelaria. O destaque desta edição vai para a abordagens contemporâneas e sustentáveis, objetos com design de autor inovador e novidades relativas à estação primaveril. Flighting, Com Raiz, Feit Design, Maeva, Jinja Studio ou Musgo Design são algumas marcas que irão marcam presença numa feira cujo calendário inclui também talks, conferências e workshops entre profissionais do setor.

Aron Sushi

Estefânia, S. Sebastião e Saldanha (Lisboa). Tel.: 21 357 4118. Segunda a domingo, das 12h30 às 14h30; 19h30 às 22h

Para agarrar bom sushi numa morada diferente: depois de muitas viagens ao Japão para aperfeiçoar técnicas e aprender todos os truques, o chef brasileiro Aron Vargas de Almeida especializou-se na arte de fazer sushi. Na capital abriu um restaurante homónimo japonês e depois de se instalar no Saldanha e em S. Sebastião, este mês ganhou mais uma morada na Estefânia. Todos os dias o chef vai ao mercado escolher o melhor peixe e, além dos pratos habituais, a carta do Aron Sushi integra sempre algumas inovações e surpresas em temakis, nigiris, sashimis, gunkans, uramakis, hossomakis, tempuras ou chirashis. E como o que é bom também merece ser apreciado no conforto do lar, para celebrar a nova abertura e até ao final de abril, o grupo oferece um artigo e a taxa de entrega em todos os pedidos a partir de 20€ na plataforma Uber Eats. Mate os desejos por sushi e agarre-se aos pauzinhos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Novos cocktails do Monkey Mash

Praça da Alegria, 66B (Lisboa). Tel.: 21 136 4241. Terça-feira a sábado, das 18h às 01h

Para ir até à Ásia de copo na mão: o Monkey Mash é uma paragem obrigatória para quem gosta de cocktails, combinações improváveis e apresentações dignas de registo. O bar entendido na matéria acaba de apresentar um novo menu de 16 bebidas inspiradas no continente asiático, mas com detalhes de outras culturas como o Médio Oriente ou o México, sob o tema “Unknown Flow”. Morango, tomate miso, arroz negro, don julio blanco, ojo de tigre e bonanto, coco, aipo, pimenta e cachaça ou iogurte grego, jasmin, vodka e gin são alguns casamentos arrojados servidos em copos altos e baixos. Para os acompanhar sem parcimónia, peça também alguns petiscos com influências dos quatro cantos do mundo disponíveis na sala. Há guacamole, húmus, quesadillas, tempura, tacos e, claro, boa música.

“Banksy: Genius or Vandal”

Centro de Congressos da Alfândega do Porto. De terça a sexta-feira e domingo, das 11h às 19h. Bilhetes: entre 7,50 e os 15€.

Para conhecer um artista misterioso: inaugura este sábado uma exposição com 70 obras originais de Banksy, o artista britânico cuja identidade permanece desconhecida. Esculturas, vídeos e fotografias, pertencentes a coleções particulares, são mostradas pela primeira vez na cidade do Porto e tentam levar o público a mergulhar no universo criado pelo artista através das suas peças mais importantes e dos episódios mais polémicos que fazem parte da sua carreira invulgar e controversa. Entre as obras mais reconhecidas está a serigrafia original da série “Menina com um balão”, semelhante à recentemente destruída pelo próprio artista em uma ação inédita na Sotheby’s, a leiloeira londrina. A mostra inclui também uma instalação audiovisual especialmente criada para o evento, que pretende revelar pistas sobre o autor, questionando se Banksy será um génio ou um vândalo.

Festa do Alvarinho e do Fumeiro

Vários locais de Melgaço. De sexta a domingo, a partir das 10h. Entrada: gratuita

Para conhecer e provar o melhor de Melgaço: imagina um evento que junte vinhos da casta Alvarinho, fumeiro, queijos e doçaria tradicional? A Festa do Alvarinho e do Fumeiro reúne tudo isto em três dias numa programação repleta de sessões showcooking, provas comentadas, música ao vivo e atividades de enoturismo ou de desporto aventura no meio da natureza. Os chefs estrelados Arnaldo Azevedo, do Vila Foz, e Vítor Matos, do Antiqvum, serão desafios a dar asas à imaginação, criando proposta gastronómicas que incluam produtos locais, já o sommelier Manuel Moreira vai ajudá-lo a aprofundar os conhecimentos sobre uma das mais notáveis castas brancas ibérias, o Alvarinho. Do evento fazem ainda parte o concurso de mel, salpicão, presunto e broa de Melgaço, um quarteto de produtos que ilustra bem a diversidade do território, e um corredor de tasquinhas típicas da região com vinhos e fumeiro para consumir ao som de música ao vivo.

Popolo

Avenida 24 de Julho, 50 (Lisboa). Tel.: 21 390 1641. Segunda a quinta, das 12h às 15h30; das 19h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 15h30; das 20h à 01h; domingo, das 12h às 16h; das 19h às 00h

Para matar saudades de Nova Iorque: o novo restaurante da zona de Santos promete uma viagem à cidade que nunca dorme, onde o ambiente informal e descontraído é pautado por uma decoração irreverente e arrojada. Há grafittis coloridos nas paredes, mensagens provocatórias nas casas de banhos, máquinas de jogos para os mais competitivos, hits a soar na cabine do Dj e uma oferta recheada de cocktails e calorias, como se quer. Nas entradas dão nas vistas o carpaccio de novilho, os nachos caseiros com pico de gallo, queijo cheddar e abacate ou a burrata trufada com mel e tomate cherry. Os hambúrgueres em pão brioche com bacon, picanha, cebola frita e mostarda são umas das estrelas do menu, assim como os cachorros, dos clássicos, com couve roxa, cenoura, batata frita e ketchup, aos mais compostos, com creme de abacate, pimenta jalapenho, maionese chipotle, totopos, milho assado e picles. Para os amantes de pizza há combinações de cogumelos picante e espinafres ou salame picante com mozarela, já no universo das sobremesas, atente à cookie de chocolate com gelado de caramelo salgado e petazetas e ao crumble de maçã com frutos vermelhos.

Festival Política

Avenida da Liberdade, 175 (Lisboa). Até domingo. Reserva de bilhetes através do e-mail participa.politica@gmail.com. Entrada: limitada e gratuita

Para juntar a política ao cinema: com a guerra na Europa como pano de fundo, o Festival Política está de regresso ao Cinema São Jorge. São quatro dias de debate e combate à desinformação com humor, fotografia, documentários e mais 20 de propostas de filmes, mas também concertos, performances, debates, conversas e cara-a-cara com deputados. O objetivo é convidar à discussão e consciencialização cívica, individual e coletiva, através de várias formas de expressão política e artística. Os destaques na programação recaem sobre propostas desenvolvidas especialmente para esta edição: o espetáculo de humor “A Grande Mentira” de Hugo van der Ding que promete uma viagem aos grandes mitos e enganos da nossa história; a estreia de “A música Invisível”, de Tiago Pereira, um documentário que explora a riqueza e a influência da música cigana em Portugal ou a performance “Negras”, que junta Sílvia Barros na música e o coletivo Mulheres Negras Escurecidas e irá colocar a discussão a sua invisibilidade social e política.

Nonna Goes Crazy

Rua de Santo António da Glória, 6B (Lisboa). Terça a domingo, das 12h às 15h; das 19h às 22h30. Encomendas através do Instagram, UberEats e Boltfood & Kitch

Para se lambuzar com pasta fresca italiana: depois de em 2020 ter criado uma conta de Instagram com avós irreverentes a promoverem o consumo de pasta fresca caseira entregues ao domicílio, Matteo, o jovem italiano responsável pela Nonna Goes Crazy acabou de abrir uma morada física. Ao balcão vai poder provar massas e molhos feitos de raiz, num menu curto, conciso e altamente fotogénico, servido em caixas de cartão amarelas que também pode levar para casa. Dê início à refeição com uma focaccia com pesto de beterraba, amêndoas tostadas, lascas de queijo parmesão e manjericão fresco, em seguida escolha uma das quatro pastas disponíveis. A iconic pomodoro é composta por paccheri com molho de tomate cereja, stracciatella de burrata e pistache cremoso e crocante, a carbobora leva rigatoni com creme de abóbora, pancetta crocante, burrata e nozes torradas, já a gambaroso inclui spaghetti alla chitarra com alho e pimenta, gambas vermelhas, soja, lima e burrata. Conte com vinhos e cervejas com rótulos italianos e, claro, um tiramisù para adoçar o palato.

Festival Dias da Dança

Vários espaços no Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. Até 1 de maio. Bilhetes: sob consulta

Para mexer o corpo e a mente: a sexta edição do DDD – Festival Dias da Dança volta a acontecer em formato presencial e nos próximos dias a programação está recheada de opções para todos os gostos e idades. Esta sexta-feira estreia no palco do Teatro nacional São João “Neve-paisagens, Máquina e Animais”, um espetáculo da coreógrafa Né Barros que junta o movimento, a música, o cinema e a arquitetura. No sábado, o Jardim de São Lázaro recebe, pelas 15h, um diálogo de artistas convidados do Balleteatro com artistas da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em “Crossing Spaces / Living Bodies”. Em Serralves, Gustavo Ciríaco & Michele Moura apresentam a performance “v a s t i d ã o”, já Piny orientará um workshop no CAMPUS Paulo Cunha e Silva tendo como ponto de partida as práticas vivenciadas na construção da peça “.G RITO”, que apresentará na segunda semana do festival. Também no sábado, pelas 19h30, e domingo, pelas 15h, no Teatro Campo Alegre, o coreógrafo brasileiro Bruno Beltrão estreia em Portugal uma nova criação que tem como base o cenário artístico brasileiro na era de Jair Bolsonaro. Beltrão revolucionou o hip-hop, conciliando estilos e posturas da dança urbana com os princípios da dança contemporânea.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.