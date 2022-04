Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Meias-finais de Forli 4, quartos de Forli 5, final de Roseto Degli Abruzzi 1, meias-finais do Oeiras 1, vitória em Barletta no último torneio realizado até chegar ao Estoril Open. Nuno Borges conseguiu um bom início de 2022 a nível de challengers, ganhando vários pontos que foram fazendo com que consolidasse a posição no ranking ATP até ao atual 131.º lugar com ambição de chegar ao top 100 ainda este ano. Seguia-se um torneio especial, aquele onde fez em 2021 a estreia no ATP Tour e onde tinha ganho o primeiro encontro frente a Jordan Thompson antes de cair frente ao top 10 Marin Cilic. E uma vitória especial.

Depois de ter sido o terceiro wild card oferecido pela organização, a seguir ao também português João Sousa e a Dominic Thiem, Nuno Borges estreou-se com um triunfo frente ao espanhol Pablo Andújar com os parciais de 6-4 e 3-0 antes da desistência por motivos físicos. Antes, ao longo de pouco mais de uma hora (62 minutos), o jogador de 25 anos destacou-se pela elevada percentagem de primeiro serviço (78%) e pelos três pontos de break convertidos em seis tentativas, quebrando por três ocasiões consecutivas o serviço ao espanhol (a segunda a fecharo o primeiro set) que continua a não ser feliz no Estoril Open.

SET! Nuno Borges comes back from 2-4 down and takes the first set vs. Pablo Andujar, 6-4! pic.twitter.com/3Hq1Y5vupP — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 25, 2022

“É um grande sentimento voltar a chegar à segunda ronda, em especial agora que podemos contar com este público fantástico. Obrigado a todos. Não foi um jogo fácil, estava um pouco mais nervoso do que é habitual mas tentei manter-me positivo, fazer o meu melhor e é mais fácil chegar ao melhor ténis com estas pessoas todas à minha volta. Servi muito bem e recordei-me dos meus momentos aqui, o Estoril é um sítio muito especial para mim. Obrigado a todos os meus amigos, à minha família e aos meus treinadores”, comentou após o encontro uma entrevista rápida feita inicialmente em inglês pelas transmissões internacionais.

Nuno Borges is back into the last 16 of the @EstorilOpen. He was 6-4, 3-0 on Pablo Andujar — won the last 7 games — when the opponent had to retire. pic.twitter.com/YxgEM6Ooh8 — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 25, 2022

“Queria agradecer a todos os que vieram neste 25 de abril, um dia especial para todos, não foi fácil mas com vocês ajuda muito. Obrigado por estarem aqui comigo”, acrescentou depois em português o jogador que vai agora defrontar o vencedor da partida entre Frances Tiafoe (29.º do ATP) e o Dusan Lajovic (78.º).