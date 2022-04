A Dinamarca vai suspender temporariamente a sua campanha de vacinação em massa contra a Covid-19, após ter levantado em 1 de fevereiro todas as restrições relacionadas com o novo coronavírus, anunciaram as autoridades de saúde, esta terça-feira.

“Nós estamos numa boa posição. A primavera chegou e temos um bom controlo da epidemia, que parece estar a diminuir“, explicou, num comunicado, Bolette Søborg, uma das responsáveis da Agência de Saúde Dinamarquesa (SST).

“É por isso que estamos a suspender o programa de vacinação em massa contra a Covid-19”.

Esta decisão foi justificada pela alta cobertura vacinal (quase 81% dos 5,8 milhões de dinamarqueses receberam duas doses e 61,6% três doses da vacina) juntamente com indicadores animadores, nomeadamente as taxas de internamento estáveis, e a queda no número de novas infeções.

A campanha deve ser retomada posteriormente, mas permanecem disponíveis vacinas para quem ainda não foi imunizado.

“Nós prevemos reabrir o programa de vacinação neste outono”, esclareceu Søborg.

Afetada pela onda da variante Ómicron do novo coronavírus em novembro, a Dinamarca intensificou a sua campanha de imunização e acelerou o acesso à dose de reforço da vacina aos cidadãos — acima dos cinco anos — antes de oferecer, em meados de janeiro, uma quarta dose aos mais vulneráveis.

A Covid-19 causou mais de seis milhões de mortos em todo o mundo desde que a doença foi detetada, no final de 2019, em Wuhan, no centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.