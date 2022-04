Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Shaquille O’Neal é um dos melhores basquetebolistas da história do NBA. Hoje com 50 anos, jogou profissionalmente durante 19 anos, durante os quais acumulou uma fortuna avaliada em 400 milhões de dólares. Sempre foi conhecida a paixão do atleta por carros, mas os seus 2,16 metros de altura, aliados aos 147 kg de peso, obrigavam a que todos eles fossem adaptados para que Shaq se conseguisse encaixar lá dentro. Um desses veículos é o Ferrari 355 F1 Spider de 1998, que o jogador doou a um museu, que o viria a leiloar em Dezembro de 2020. Porém, só agora se conheceram os pormenores que fazem deste modelo o “Ferrari Frankenstein”.

Segundo a imprensa norte-americana, a história foi contada numa entrevista de Shaquille O’Neal a Conan O’Brien, onde Shaq recordou a sua chegada aos Los Angeles Lakers, em 1996, e a forma como se deliciava com os carros vistosos com que se cruzava nos seus passeios por Beverly Hills. Um destes modelos chamou a sua atenção e levou-o a visitar o concessionário local da Ferrari, onde o vendedor o informou que “era demasiado grande para caber lá dentro”. Shaq, que nunca apreciou que lhe recordassem o seu tamanho, decidiu então que compraria dois 355 F1 Spider, para que uma empresa transformadora os “colasse”, de modo a que um atleta com 147 kg e 2,16 metros se instalasse confortavelmente no seu interior.

A tarefa não foi fácil, mas retirando a capota para chegar os bancos mais atrás, para o que também contribuiu a mudança do depósito de gasolina para a bagageira à frente, foi finalmente possível garantir que o jogador conseguiria esticar as pernas e a sua cabeça não ultrapassaria o pára-brisas. A largura interior foi igualmente reforçada com recurso a uma “fatia” do segundo 355 F1, que viria a ser sacrificado, para tornar possível acomodar um assento onde o “big man” se sentisse confortável. O resultado final foi um 355 F1 Spider esticado, onde o jogador se sentava sem problemas.

O Ferrari adaptado, contudo, não agradava em demasia ao jogador, que apenas o conduziu durante 7400 milhas (cerca de 11.900 km), tendo-o doado posteriormente a um museu local. Este viria a falir e os seus veículos acabaram por ser leiloados, com o Ferrari de Shaq a ser licitado por 65.000 dólares em Dezembro de 2020. Um valor demasiado pequeno para os dois 355 F1 que foram precisos para o construir. Veja em baixo alguns dos veículos transformados de Shaquille O’Neal: