Entre janeiro e março o PIB espanhol cresceu apenas 0,3%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística do país divulgados esta sexta-feira. Nos dois trimestres anteriores o crescimento tinha sido de 2%, tendo o ano fechado com um crescimento de 5,1% — o que representa a maior subida em 21 anos.

O travão nas compras dos espanhóis é compensado pelo impacto positivo do turismo, que recupera do pós-pandemia, e pelo consumo público. Mas o desaceleramento vai obrigar o governo a rever as estimativas para este ano.

Desde o primeiro trimestre de 2021 que esta é a primeira vez que os gastos das famílias se ficam pelas taxas negativas, registando a maior descida desde o segundo trimestre de 2020 quando a pandemia e o confinamento obrigatório afundaram o consumo familiar em 20,4%, escreve o El Mundo.

Ainda que os dados apresentados esta sexta-feira ainda careçam de novas atualizações, já que parte resulta de estimativas, o INE espanhol alerta para que as revisões possam ser “bruscas” considerando o contexto de incerteza internacional.