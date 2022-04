Um homem com 59 anos morreu este sábado na sequência do despiste de um motociclo ocorrido no concelho de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o alerta para o despiste, que ocorreu na localidade de Vilar, freguesia de Cepelos, no concelho de Vale de Cambra, foi dado pelas 15h07.

O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira, indicou.

Uma fonte do Comando Territorial da GNR de Aveiro disse à agência Lusa que o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) daquela força de segurança, indicou.

Estiveram no local do acidente 10 elementos e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, da VMER de Santa Maria da Feira e da GNR, segundo o CDOS de Aveiro.