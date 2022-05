O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, o Governo alemão e a União Europeia condenaram esta segunda-feira as declarações do chefe da diplomacia russo comparando dirigentes ucranianos judeus a Hitler, que “também tinha origens judaicas”.

Dmytro Kuleba declarou que tais afirmações do seu homólogo russo, Serguei Lavrov, sobre o líder nazi Adolf Hitler e judeus, demonstram o profundo antissemitismo do poder russo.

“Lavrov não conseguiu esconder o antissemitismo profundamente enraizado das elites russas. Os seus hediondos comentários são ofensivos para o Presidente [ucraniano, Volodymyr] Zelensky, para a Ucrânia, Israel e o povo judeu. De forma mais geral, eles demonstram que a Rússia atual está cheia de ódio para com os outros países”, escreveu o MNE ucraniano na rede social Twitter.

FM Lavrov could not help hiding the deeply-rooted antisemitism of the Russian elites. His heinous remarks are offensive to President @ZelenskyyUa, Ukraine, Israel, and the Jewish people. More broadly, they demonstrate that today’s Russia is full of hatred towards other nations.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022