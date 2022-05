O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse terça-feira que a “justiça básica e a estabilidade da lei” no país exigem que o Supremo Tribunal não anule a decisão histórica de 1973 que reconheceu o direito ao aborto.

Num comunicado divulgado um dia após o site noticioso norte-americano Politico ter noticiado, citando documentos confidenciais, que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos (EUA) se prepara para anular a decisão de 1973, conhecida por “Roe v. Wade”, Biden disse que não podia falar sobre a autenticidade do projeto de decisão, mas que o seu governo está a preparar-se para todas as eventualidades.

“E caberá aos eleitores eleger funcionários pró-escolha [nas eleições intercalares] em novembro. No nível federal, precisaremos de mais senadores pró-escolha e uma maioria pró-escolha na Câmara para adotar uma legislação que codifique o caso ‘Roe v. Wade’, que trabalharei para aprovar e sancionar”, acrescentou.

Em causa está um projeto de decisão que tem como redator o juiz conservador Samuel Alito e datado de 10 de fevereiro, que ainda está a ser negociado até à publicação, prevista para antes de 30 de junho, segundo o jornal Politico.

O processo Roe v. Wade, que há quase meio século sustentava que a Constituição dos EUA protegia o direito da mulher a fazer um aborto, era “totalmente sem mérito desde o início”, de acordo com o documento obtido e citado pelo Politico.

“Acreditamos que Roe v. Wade deve ser anulado”, acrescenta Samuel Alito, para quem o direito ao aborto “não está protegido por qualquer disposição da Constituição” norte-americana.

Se esta conclusão for aceite pelo Supremo Tribunal, os Estados Unidos voltarão à situação que existia antes de 1973, quando cada estado era livre de proibir ou autorizar a realização de abortos.

Dada a grande divisão geográfica e política sobre a questão, espera-se que metade dos Estados, especialmente no sul e no centro conservadores, proíbam rapidamente o procedimento.

“Sejamos claros: isto é um projeto. É ultrajante, sem precedentes, mas não final: o aborto continua a ser um direito e continua a ser legal“, disse numa mensagem no Twitter a rede Planned Parenthood, que gere grande número de clínicas de aborto.

Let's be clear: This is a draft opinion. It’s outrageous, it’s unprecedented, but it is not final.

Abortion is your right — and it is STILL LEGAL. https://t.co/s9R7w99n71

— Planned Parenthood (@PPFA) May 3, 2022