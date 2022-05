Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O filme da Apple com o Will Smith, “Emancipation”, foi adiado para 2023. Realizado por Antoine Fuqua e produzido pelo estúdio do ator, este trabalho seria, avança a Variety, a próxima aposta do serviço de streaming para um prémio da Academia depois do filme CODA.

A Apple não avançou com uma data oficial para a estreia do filme, mas uma fonte ligada à longa-metragem disse à revista norte-americana que “a verdade inegável” é que “Emancipation” não estrearia na plataforma de streaming em 2022.

Embora o estalo que Will Smith deu ao comediante Chris Rock na 94.ª cerimónia de entrega dos Óscares da Academia tenha sido apontado como fator para o adiamento do filme — escapando assim à pressão pública resultante do escândalo –, várias fontes garantiram à Variety que Antoine Fuqua está ainda embrenhado na pós-produção da longa metragem. Consequentemente, o filme poderia não estar pronto, à partida, para estrear este ano.

Escrito por Bill Collage, o filme de época, que conta também com o ator Ben Foster, retrata a fuga de um escravo de uma plantação.