O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, foi claro no lançamento do clássico: “A única coisa que temos de ter na nossa cabeça é a vitória”. As contas eram simples e ao FC Porto bastava um empate para se sagrar campeão. Mas o xadrez da tabela classificativa não entrava no pensamento do técnico encarnado: “Sabemos as circunstâncias que este jogo envolve, mas a única coisa que temos de ter na nossa cabeça é a vitória. Tudo o resto são meras especulações e cenários “, afirmava na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Nélson Veríssimo mostrou-se também confiante na capacidade da equipa de impedir a festa “azul e branca” no Estádio da Luz, tal como aconteceu na época 2010/2011. Mas não aconteceu. “O cenário e as especulações” que o técnico do Benfica falava na antevisão confirmaram-se e o FC Porto sagrou-se mesmo campeão nacional pela 30.ª vez na história do clube, com uma vitória por 1-0 na Luz, com golo de Zaidu.

Logo após o jogo, na zona de entrevistas rápidas da BTV, Nélson Veríssimo começou por deixar críticas à arbitragem: “Anular golos com dois centímetros é sempre difícil de aceitar”, atirou o técnico. Em causa, o golo de Darwin, aos 52 minutos de jogo, que fazia o 1-0 do Benfica, mas que foi anulado por fora de jogo. “Um frame mais à frente ou um frame mais atrás pode fazer a diferença”, continuou. Mas as críticas não se ficaram por aqui.

Desde dezembro (quando Nélson Veríssimo assumiu o cargo de treinador da equipa principal) houve muitas situações ambíguas do árbitro e do VAR para o Benfica”, critica.

E defendeu a importância que o golo teria: “Se esse golo fosse valido, a equipa teria outra tranquilidade”. Antes, Grimaldo também já tinha lançado críticas à arbitragem.

Ainda na flash interview da BTV, Nélson Veríssimo admite que a equipa “perdeu algum discernimento” no fim do jogo. “Na parte final, em alguns momentos, jogámos mais com o coração do que com a razão. Depois, acabamos por sofrer o golo. Foi pena em função do jogo que fizemos terminar com este resultado”, considera o técnico encarnado. “Não conseguimos ganhar, que era o nosso objetivo. Mas há que reconhecer: a equipa fez um bom jogo”, remata.

Já na conferência de imprensa, Nélson Veríssimo admitia “frustração e tristeza” pela derrota: “A vitória era o nosso objetivo, mas também temos a consciência que fizemos um jogo muito competente contra um adversário com qualidade”. E repetiu a análise sobre a prestação da equipa deixada minutos antes, na flash interview.

À medida que o jogo se foi aproximando do fim, faltou alguma lucidez e discernimento em alguns momentos chave. Acabamos por sofrer um golo em contra-ataque e é nessa situação que o jogo fica decidido”, admite o treinador encarnado.

“Agora, temos que seguir em frente”, acrescenta Veríssimo na conferência de imprensa.

Em jeito de balanço final, o técnico foi questionado sobre quem tem a maior responsabilidade pelo resultado da época, mas recusou responder: “Não é o momento para fazer essa análise”.

Resultado final: Benfica 0 – 1 FC Porto. A “vitória” que Nélson Veríssimo idealizou no lançamento da partida não aconteceu. O FC Porto volta a sagrar-se campeão nacional na Luz, 11 anos depois, com 88 pontos, quando ainda falta jogar uma jornada da Liga.

O técnico dos encarnados adianta que já está a pensar no próximo jogo, a deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, na última jornada do campeonato. Isto depois de já ter assumido o desejo de prosseguir a carreira como técnico principal fora do clube e do país na próxima época, colocando de lado a hipótese de integrar a futura equipa técnica do alemão Roger Schmidt — que pode vir a ser o senhor que se segue.