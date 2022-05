Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jethro Lazenby, filho do músico Nick Cave, morreu com 31 anos de idade. A morte do ator e modelo nascido em Melbourne, na Austrália, em 1991, acontece menos de sete anos depois da morte de Arthur, também filho de Nick Cave. O adolescente, na altura com 15 anos, morreu após cair de uma precipício em Brighton.

Com muita tristeza, confirmo que o meu filho, Jethro, morreu”, afirmou o músico, num comunicado enviado ao The Independent. “Ficaríamos agradecidos por ter privacidade na família neste momento.”

No mês passado, Jethro foi detido após agredir a mãe, Beau Lazenby, com uma joelhada na cara, acabando por sair de casa. Beau dirigiu-se depois a um pub local onde pediu para contactar as autoridades.

O advogado de Jethro afirmou, ainda de acordo com o jornal britânico, que o ator tinha sido diagnosticado com esquizofrenia, condição que afetou o raciocínio de Jethro.

Não são conhecidas as causas de morte do ator.