Elon Musk, o multimilionário dono da Tesla que fechou acordo para comprar o Twitter, não tem dúvidas em afirmar que a rede social é “tendenciosa em relação à esquerda”.

O comentário de Elon Musk surgiu em resposta a uma publicação do comentador norte-americano e conservador Mike Cernovich, que acusou o Twitter de não punir contas liberais que incitam à violência.

Cernovich destacou uma publicação da jornalista Caroline Reily relativa a um artigo do New York Times no qual se abordava um ataque a um grupo contra o aborto. A jornalista apelava a que “estas pessoas nunca mais tenham um momento de paz e segurança” devido a estas posições.

Aqui está Elon Musk”, escreveu Mike Cernovich no seu tweet. “Quando os funcionários do Twitter invariavelmente te mentem sobre políticas de controlo. Talvez te possam explicar porque é permitido a uma conta certificada incitar ao terrorismo sem qualquer preocupação no mundo para que esta seja banida.”

Twitter obv has a strong left wing bias — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

A resposta do multimilionário foi clara e curta: “o Twitter [obviamente] tem uma forte tendência de esquerda.”

No mês passado, Musk anunciou querer comprar a rede social. Elon Musk tinha já afirmado querer tornar o Twitter numa plataforma “politicamente neutra“, em que algumas contas com discursos poderiam ser suspensas, mas que essas punições seriam apenas temporárias. Além disso, o multimilionário não descartou a possibilidade de cobrar um “custo mínimo” aos utilizadores comerciais e governamentais do Twitter.