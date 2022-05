Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou, esta quarta-feira, a decisão “histórica” norte-americana de aplicar uma versão mais moderna do programa “Lend-Lease”, um “esquema” que dará à Ucrânia “tudo o que precisa para se defender”. Assinado por Franklin D. Roosevelt em 1941 numa altura em que a Europa estava mergulhada numa guerra, o documento assegurava que os EUA se comprometiam a emprestar equipamento militar aos Aliados, nomeadamente ao Reino Unido e à União Soviética.

No seu discurso ao país, o chefe de Estado ucraniano lembrou que o programa “foi uma das pré-condições para a vitória dos Aliados na II Guerra Mundial”. “A assistência dos Estados Unidos mudou dramaticamente o equilíbrio de poder na Europa”, afirmou, indicando que os europeus “receberam uma grande variedade de produtos”. “A Alemanha de Hitler, mesmo com todos os recursos dos territórios ocupados, não pôde fazer nada para contrabalançar com este potencial dos Aliados, que contavam com as capacidades produtivas norte-americanas”, sublinhou.

Em termos práticos, Volodymyr Zelensky sinalizou que a Ucrânia terá acesso a “armamento moderno, munições, equipamento e não precisamos de procurar de opção para pagar por tudo isto”. Adicionalmente, destaca que o “Presidente dos Estados Unidos, [Joe Biden], não terá de entrar em consenso com o Congresso para a assistência que providencia”: “Isto vai acelerar a entrega” de armamento.

Mencionando que este programa foi assinado a 9 de maio — no dia da Vitória —, Volodymyr Zelensky assinalou que que não se “tratou de uma coincidência”. E justificou: “Estamos agora a defender a liberdade e o direito à sobrevivência de todas as nações livres na guerra contra a tirania”, uma ameaça que também assombrou à Europa “há 80 anos”. “Estou pessoalmente grato ao Presidente Biden por este apoio, por esta decisão e por este simbolismo”, agradeceu o chefe de Estado ucraniano.

Na senda dos elogios aos EUA, Volodymyr Zelensky também aproveitar para aplaudir a decisão da Câmara dos Representantes, que aprovou uma “novo pacote de apoio” económico à Ucrânia, na ordem dos 40 mil milhões de dólares (cerca de 38 mil milhões de euros). “Estou ao povo da América e a todos os nossos amigos no Congresso pelo seu apoio”, afirmou o Presidente ucraniano, que garantiu que os “fundos serão utilizados o mais rapidamente possível e sem burocracia, de forma a fortalecer a defesa ucraniana”.

Anunciando que a Ucrânia está a “discutir as garantias de segurança” com os países do G7 (Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão, Estados Unidos e Canadá), Volodymyr Zelensky acredita que vai conseguir negociar com “as nações que lideram o mundo” para dar à Ucrânia “confiança na segurança” externa nas próximas décadas.

Lamentando que as tropas russas ainda estejam na Ucrânia, Volodymyr Zelensky descreveu-as como os “excluídos que o Estado russo encontrou para colocar em prática a sua estupidez cósmica”. No entanto, o Presidente ucraniano salientou que não “importa o que os ocupantes façam”. “Eles não têm qualquer chance. Tenho a certeza de que vamos libertar a nossa e o nosso povo”, enalteceu, acrescentando que a ajuda do mundo livre tudo se tornará “mais fácil”.