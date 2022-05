Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator e diretor honorário da PETA, James Cromwell, colou a mão a um balcão de uma loja Starbucks em Nova Iorque para exigir que a empresa pare de cobrar um valor extra por bebidas que incluem leite vegan.

Com uma t-shirt onde se podia ler “Free the animals” (libertem os animais), o ativista sentou-se no balcão da loja em Manhattan e leu um comunicado no qual denunciava as sobretaxas aplicadas às alternativas ao leite.

Quando é que vão parar de nos cobrar mais por leite vegan? Quando é que vão parar de lucrar enquanto os clientes, os animais e o ambiente sofrem? “, questionou o ator com a mão colada ao balcão.

O protesto decorreu esta terça-feira e o ativista não poupou nas críticas à empresa. “Todos temos um papel nas questões relacionadas com a catástofre climática e a Starbucks deve fazer sua parte ao acabar com a sobretaxa”, referiu.

O momento foi gravado e transmitido em direto no Facebook pela PETA, uma organização sem fundos lucrativos que luta pelos direitos dos animais e expõe o sofrimento a que são submetidos em laboratórios e nas indústrias alimentar, de vestuário e entretenimento.

https://www.facebook.com/official.peta/videos/314196994124454

No vídeo pode observar-se o ator, de 82 anos, e um outro homem com as mãos coladas junto à caixa registadora. Vários manifestantes juntaram-se ao protesto no interior da loja com cartazes e gritos como “salvem o planeta, salvem as vacas” e “acabem com a sobretaxa”.

Actor James Cromwell and others demonstrated at a New York City Starbucks in an effort to encourage the company not to charge extra for vegan milk. Cromwell super-glued his hand to the counter in front of the cash registers. https://t.co/cJaEoFd6Qf — CBS News (@CBSNews) May 10, 2022

O protesto foi interrompido pela polícia de Nova Iorque, que foi chamada ao local, e a polícia começou a dispersar os manifestantes decorria a transmissão em direto há cerca de 25 minutos. Cromwell e o outro homem acabaram por se soltar e sair do Starbucks, sob o olhar das autoridades.

“Estamos a pedir à Starbucks que pare de punir os clientes ambientalmente conscientes que escolhem leites à base de plantas”, disse em comunicado, citado pela CBS News.

Também a PETA descreveu, em comunicado, a indústria de laticínios como “um grande produtor de gases de efeito de estufa que contribui para a catástofre climática”, acusando-os de serem responsáveis pelo sofrimento animal.

“É incrível que a Starbucks ofereça tantas alternativas deliciosas vegan (…), mas os clientes não deveriam ter de pagar extra para comprar outras opções ao leite. Cada vez mais pessoas estão a largá-lo e a tornar-se vegan para ajudar os animais, salvar o ambiente e melhorar a própria saúde”, pode ler-se numa mensagem do site da organização.

Segundo a AFP, as lojas Starbucks cobram um valor extra de até um dólar por bebidas à base de leites vegetais. “Os clientes podem personalizar qualquer bebida no menu com leite de soja, de coco, amêndoa ou aveia por um custo adicioanl, semelhante a qualquer outra personalização de bebidas”, explicou um porta-voz da empresa, citada pela agência. Acrescentou ainda que, a Starbucks respeita o direito dos clientes de darem voz às suas opiniões, desde que não perturbem o trabalho nas lojas.

James Cromwell foi nomeado para um prémio da Academia pela sua personagem no filme “Babe: Pig in the City” e é conhecido por interpretar Ewan Roy, em Succession. Não é a primeira vez que se vê envolvido em polémica: em 2017 foi acusado de invasão por interromper um espetáculo de orcas no SeaWorld, em San Diego, na Califórnia.