Mãe e filha ficaram feridas, esta quinta-feira, na sequência de uma explosão de gás ocorrida numa habitação em Silgueiros, concelho de Viseu.

O alerta foi dado às 20h38, segundo explicou ao Observador o Comando Distrital de Operações de Viseu, e a mãe, uma mulher de 40 anos ferida com gravidade, foi transportada para a Unidade de Queimados do Hospital de Coimbra. A filha de 13 anos, com ferimentos ligeiros, deu entrada no Hospital de Viseu.

Deslocaram-se para o local elementos dos Bombeiros Sapadores de Viseu e dos Bombeiros Voluntários de Viseu, além da GNR e do INEM. Ao todo, estão 22 homens e nove viaturas em Silgueiros.

O que encontrámos foi uma grande destruição de uma habitação com dois pisos”, explicou ao Jornal Do centro Rui Poceiro, adjunto dos comandos dos Bombeiros Sapadores de Viseu. “Danos consideráveis consequentes de uma explosão.”