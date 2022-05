Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prestou, esta quinta-feira, homenagem aos enfermeiros. “Com o todo meu coração, agradeço-vos“, disse, exortando a que todos aqueles que ainda não lhes agradeceram para o fazerem. “Oito anos de guerra em Donbass, dois anos de pandemia, o terceiro mês de uma guerra total e toda a sua vida profissional é-nos dedicada — à sociedade”, enalteceu.

No Dia Internacional dos Enfermeiros, Volodymyr Zelensky elogiou, no seu discurso diário ao país, todos os profissionais médicos ucranianos, que “estão a fazer as coisas mais importantes para a vitória”: “Salvar as vidas dos nossos soldados e dos nossos civis”.

Como tal, o chefe de Estado ucraniano condecorou vários enfermeiros de diferentes regiões da Ucrânia. “Com todo meu coração, quero agradecer a todos os enfermeiros e todos os médicos que ajudaram os soldados ucranianos todos os dias e todas as noites”.

Denunciando que a Rússia destruiu 570 unidades de saúde na Ucrânia e 101 hospitais, o Presidente ucraniano questionou-se: “Para é que serve isso? Isso não tem sentido”. “É barbárico. Isto é a autodestruição da Rússia como Estado ao ponto de alguém no mundo nunca mais a veja como uma nação cultural.”

Volodymyr Zelensky indicou que, esta quinta-feira, as forças russas destruíram uma escola em Chernihiv. “Todos os comandantes russos que dão tal ordens são apenas doentes. Incuráveis”. Porém, o Presidente ucraniano sublinhou que “todos os hospitais que os ocupantes destruíram, todas as escolas, todas as universidades que bombardearam, todas as casas, pontes e negócios serão todos reconstruidos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR