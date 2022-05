O mundo de Julião Sarmento, os territórios da cerâmica e o som de João Pimenta Gomes: três exposições a não perder

São 121 obras distribuídas por 18 salas num percurso labiríntico, uma exposição frontal que mostra um artista coerente e focado num grande tema de trabalho ensaiado durante uma carreira de cinquenta anos. Mostra póstuma, apesar de preparada em vida, exibe um Julião Sarmento (1948-2021) interessado em estabelecer a mulher como centro de abordagens artísticas várias e que vão da escultura ao desenho, do vídeo à fotografia e à colagem. Nesse corpo feminino, aqui explorado sobretudo numa dinâmica da sua relação com os outros ou dos outros com ele, estão inscritos tanto o amor e o carinho, como o abuso e o estorvo. Entre a palavra e a imagem cria-se também uma relação dicotómica entre o sentido, o significado e a intenção, a mentira e a verdade, o título de cada obra e aquilo que ela representa. A geografia desse corpo ou partes dele estende-se a uma arquitetura de formas que denotam uma atenção redobrada ao movimento, à ação e à utilização dessa entidade corpórea. Excelente escolha de peças da curadora francesa Catherine David, a pôr em destaque a evolução do tratamento temático em variadas décadas, mas sem ter a condução cronológica, e com vários materiais que ora suavizam, ora adensam a essência vital e feminina do jogo coreográfico que o artista não tem pudor em levar à extrema violência no início e no fim da exposição.

“Territórios Desconhecidos. A criatividade das Mulheres na cerâmica moderna e contemporânea portuguesa (1950-2020)”

Museu Nacional do Azulejo, Lisboa, até 26 de junho