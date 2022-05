Sorridente, a Rainha Isabel II visita o Chelsea Flower Show de buggy

Isabel II já participou no Chelsea Flower Show mais de 50 vezes e, este ano, há 39 jardins e 80 exposições, inclusive um tributo com flores, claro, ao Jubileu de Platina.

This year’s show is particularly special as we celebrate our Royal Patron, Her Majesty Queen Elizabeth II, with floral tributes to commemorate her Platinum Jubilee. pic.twitter.com/tBkBuSKaNd

The gates to #RHSChelsea are officially open for press day!

Outro momento marcou esta segunda-feira: uma rosa foi plantada no jardim da residência real e batizada com o nome de John Ystumllyn, que se acredita ter sido um dos primeiros jardineiros negros da Grã-Bretanha — terá trabalhado no século XVIII — e é considerada “a primeira no país com o nome de um indivíduo de uma minoria étnica”, escreve a BBC.

É “uma marca de amizade” que irá servir para os hóspedes e visitantes “refletirem”, de acordo com um comunicado do Castelo de Windsor, como se lê no tweet do repórter Cameron Walker.

The Queen says the planting of the John Ystumllyn rose at Buckingham Palace is a mark of "friendship and community".

John was one of Britain’s first black gardeners and the rose is believed to be the first named after someone from an ethnic minority background. pic.twitter.com/nfX6t6MRO7

