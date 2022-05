Uma homenagem a Filipe, 5 mil convidados, cavalos e estrelas de cinema: arrancam as celebrações do Jubileu de Platina

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Arrancaram as celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II. Este domingo à noite o Royal Windsor Horse Show foi palco de uma festa que contou com celebridades (como Helen Mirren e Tom Cruise), uma homenagem ao príncipe Filipe, revisitou a história do país e reuniu cerca de 5.000 convidados. A monarca vestiu-se a rigor para a festa e esteve sempre muito sorridente. Afinal, o espetáculo foi pensado para satisfazer os interesses da rainha, conta o The Guardian.

Isabel II chegou de carro acompanhada pelo filho mais novo, o príncipe Eduardo, e deslocou-se até ao local do evento com a ajuda de uma bengala e com um xaile cinzento sobre os ombros. A rainha esteve visivelmente bem disposta e o batom rosa tornou ainda mais notório o constante sorriso durante todo o evento. A soberana de 96 anos foi aplaudida de pé quando chegou à arena de Windsor — depois, dirigiu-se para o camarote real, onde esteve acompanhada pelo conde e pela condessa de Wessex por outros ilustres convidados.

O espetáculo com o nome “A Gallop Through History” juntou drama e comédia, teatro e circo, procurando contar a história da monarquia britânica em 90 minutos. Os convidados assistiram à atuação de 1300 artistas, 600 cavalos, coros infantis, uma orquestra, membros da Guarda e da marinha Real.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A atriz oscarizada Helen Mirren vestiu-se de rainha Isabel I para tentar resumir num discurso cerca de 500 anos da longa historia do Reino Unido e foi acompanhada pela Trinidad e Tobago Defence Force Steel Orchestra, uma banda das forças de defesa daquele país. Já Tom Cruise, de quem se esperava alguma ação (uma vez que entre Missões Impossíveis e o regresso de Tom Gun o ator está de novo em alta), não saltou de um helicóptero, mas participou no espetáculo com um tributo ao príncipe Filipe e contou como foi o dia em que o conheceu: “Contou-me uma história maravilhosa sobre como aterrou um helicóptero no Palácio de Buckingham durante a coroação… Era uma pessoal realmente assombrosa” disse o ator. Os atores Damian Lewis e Marton Clunes também participaram neste evento. Ao humorista Omid Djalili coube uma atuação com um divertido texto sobre algumas personagens históricas do país.

Contudo, o momento que conquistaria o coração de Isabel II chegaria no final do espetáculo. A sua neta, Lady Louise Windsor, filha do príncipe Eduardo e de Sophie, condessa de Wessex, entrou no espetáculo vestida de amazona e prestou um tributo ao avô, o duque de Edimburgo, ao conduzir a sua carruagem pela arena. Um ano depois da morte do marido, a monarca ficou emocionada ao presenciar o momento, segundo o Daily Mail. A neta da rainha, que tem agora 18 anos, liderou um cortejo de cavalos e póneis da realeza.

A rainha reapareceu em público na passada sexta-feira neste mesmo evento. Conhecida amante do mundo equestre, Isabel II não era vista em público desde 29 de março e, inclusivamente, falhou a abertura do parlamento no início da semana passada por limitações de mobilidade, mas não resistiu a mais uma edição do Royal Windsor Horse Show.