O opositor do Kremlin Alexei Navalny diz que vai enfrentar uma nova acusação que lhe pode valer até mais 15 anos de prisão. A revelação foi feita esta terça-feira pelo russo, através de várias publicações na sua conta de Twitter.

“Bom, e esta? Talvez Putin não me odeie, talvez secretamente me adore. É por isso que ele me quer escondido num bunker subterrâneo, vigiado por pessoas de confiança, tal como ele”, começa por ironizar Navalny.

1/6 Well, what do I know? Maybe Putin doesn't hate me, maybe he secretly adores me. That's why he wants me to be hidden in an underground bunker, guarded by reliable people, just like himself.

Para o ativista, esta é a única explicação para “nem oito dias” depois de a justiça russa ter confirmado a sua sentença de nove anos de prisão pelos crimes de fraude e peculato, além de desrespeito pelo tribunal, um investigador o ter acusado, mais uma vez, “formalmente de um novo caso”.

“Parece que criei um grupo extremista para incitar o ódio contra funcionários e oligarcas. E quando me prenderam, atrevi-me a ficar descontente (que parvoíce a minha!) e apelei a manifestações. Por isso, eles deverão acrescentar até mais 15 anos à minha sentença”, lê-se num dos tweets de Navalny.

3/6 It turns out that I created an extremist group in order to incite hatred towards officials and oligarchs. And when they put me in jail, I dared to be disgruntled about it (silly me) and called for rallies.

For that, they're supposed to add up to 15 more years to my sentence.

