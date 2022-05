Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A notícia foi confirmada por uma fonte próxima do casal ao The Telegraph: “O Jack está a trabalhar para Mike Meldman e eles vão dividir o seu tempo entre Portugal e Londres“. “É ótimo para eles”, adiantam ainda, sobre este cenário em que a princesa Eugenie e o marido Jack Brooksbank, e ainda o filho de ambos, August, de um ano, estarão com um pé no Reino Unido — onde a neta de Isabel II continua a trabalhar numa galeria de arte, a Hauser & Wirth — e a zona da Comporta, onde Brooksbank encetou um novo ciclo profissional.

Jack vai trabalhar com o multimilionário do ramo imobiliário Mike Meldman, um dos parceiros de negócios do ator George Clooney — de resto, há quatro anos que o marido de Eugenie trabalha para a Casamigos, a tequilla que a estrela de Hollywood lançou com Meldman e ainda com o empresário Rande Gerber, marido da super modelo Cindy Crawford. (em 2017, o trio venderia a marca para o grupo de bebidas Diageo).

Meldman está à frente da Discovery Land Company, que inclui no seu portfolio o luxuoso CostaTerra Golf and Ocean Club, resort onde o casal se deverá instalar, em Melides — Brooksbank ficará responsável pelo departamento de marketing e vendas do empreendimento de 722 hectares a pouco mais de uma hora de Lisboa, que Meldman tem vindo a explorar desde 2019. Em breve, espera-se que Clooney e a mulher, Amal, e ainda os filhos Ella e Alexander, se tornem vizinhos do casal britânico, instalando-se neste refúgio exclusivo no litoral alentejano — com os preços das propriedades a começarem nos 4.3 milhões de euros e o foco no mercado norte-americano.

No horizonte está também o regresso iminente do príncipe Harry e de Meghan Markle ao Reino Unido, onde são esperados nos próximos dias para os quatro dias de festejos do Jubileu de Platina de Isabel II. Depois da polémica envolvendo a sua residência até à partida para os EUA, os Sussex não só ficarão instalados em Frogmore Cottage como recentemente surgiu a notícia de que o par deverá manter esta base em território britânico, renovando o vínculo à habitação.

Ainda segundo o The Telegraph, quando não estiverem entre Comporta e Melides, Jack e Eugenie ficarão acomodados em Ivy Cottage, no palácio de Kensington. Também eles se juntarão a partir desta quinta-feira ao aguardado programa do Jubileu, encetado com o famoso desfile do Trooping the Colour.