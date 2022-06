Dia sim, dia não, um helicóptero é abatido. Em 100 dias de guerra, 54 aeronaves (russas e ucranianas) foram riscadas dos céus

As forças russas já perderam, pelo menos, 43 helicópteros. As ucranianas, 11. Os números são contabilizados pelo site Oryx com base nas imagens divulgados de aeronaves destruídas.