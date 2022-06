O futebolista Vítor Ferreira recuperou da infeção com o coronavírus e integrou nesta sexta-feira o treino da seleção portuguesa, no qual os titulares frente à Espanha (1-1), bem como Cristiano Ronaldo, fizeram trabalho de recuperação no ginásio.

O médio do FC Porto teve um teste positivo no arranque dos trabalhos da equipa das “quinas”, tendo em vista os quatro primeiros jogos do Grupo A2 da Liga das Nações, ficando de fora do duelo com a Espanha na quinta-feira, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Por outro lado, os titulares nesse encontro não subiram ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, e ficaram pelo ginásio, onde estiveram acompanhados pelo “capitão” Cristiano Ronaldo, que não alinhou de início e entrou aos 62 minutos de jogo.

Desta forma, o apronto contou com a presença de 14 jogadores — 12 de campo e dois guarda-redes –, que efetuaram os habituais exercícios com bola durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, enquanto Rui Patrício e Rui Silva realizaram trabalho específico.

A seleção nacional começou a preparar a receção à congénere da Suíça, domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas 19h45, que terá arbitragem do israelita Orel Grinfeeld. Portugal e Espanha somam um ponto cada, enquanto a República Checa lidera o Grupo A2, com três, após o triunfo por 2-1 na receção à Suíça.

Depois de enfrentar os suíços, Portugal volta ao mesmo palco, na quinta-feira, para medir forças com a República Checa, seguindo posteriormente para Genebra, onde irá atuar no dia 12 de julho, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

Após estes quatro jogos, a formação das “quinas” cumpre os últimos dois encontros no Grupo A2 em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, perante os espanhóis.

A seleção portuguesa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à “final four” da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.