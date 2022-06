A Câmara de Coimbra vai criar um departamento dedicado ao ambiente e à sustentabilidade perante a necessidade de haver mais meios e recursos para fazer face às alterações climáticas, revelou esta segunda-feira o presidente do município.

“Caso seja aprovada [a reestruturação dos serviços do município] nesta Câmara Municipal e depois aprovada na Assembleia Municipal, a futura estrutura da Câmara irá ter um departamento de ambiente e sustentabilidade pela importância que este executivo e os cidadãos atribuem às questões ambientais”, disse José Manuel Silva, durante a reunião do executivo.

Segundo o presidente do município, esta estrutura vai permitir “dar uma maior relevância e mais meios ao ambiente e à sustentabilidade”.

O anúncio foi feito durante a discussão da proposta de adesão de Coimbra ao Pacto dos Autarcas, movimento europeu criado em 2008 e que obriga o município a elaborar um Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No final da reunião, quando questionado pelos jornalistas, José Manuel Silva disse que é necessário Coimbra ter “uma estrutura que esteja verdadeiramente orientada e preparada, e que tenha qualificações, meios e recursos necessários para lidar com todas as exigências que se colocam autalmente”.

Para o autarca, há uma pressão “da opinião pública, que é bem-vinda, mas sobretudo uma pressa motivada pelas alterações climáticas, que se têm de combater com intensidade e com uma forma muito orientada e continuada”.

“O município quer estar na vanguarda da luta contra as alterações climáticas e na preservação do meio ambiente e da biodiversidade. E não pode fazer isso com retórica. Tem de ter um departamento e uma estrutura orientada para essa finalidade”, asseverou.

José Manuel Silva esclareceu que esse departamento estará sob a alçada do vereador Carlos Lopes, que tem a pasta do ambiente, e que, possivelmente, será necessário “contratar mais pessoas”, especializadas na área.

Sobre a proposta de reestruturação dos serviços, o presidente da Câmara de Coimbra adiantou que pretende que o processo possa estar concluído ainda este mês para depois ir a votação.

“Já temos uma vivência suficiente dos problemas autárquicos e da estrutura da Câmara para propor as alterações necessárias”, acrescentou.