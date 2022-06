Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um aumento em maio que rompeu a política de estabilidade nos preços para os clientes domésticos, a EDP Comercial comunicou uma descida das faturas a partir de 10 de julho. A empresa que é tem o maior número de contratos no mercado liberalizado anunciou aos seus clientes que vai aplicar uma redução média de 2,9% a partir de julho.

Em resposta ao Observador fonte oficial da elétrica esclarece que a descida será de 2,6% para o perfil de consumidores que é o mais representativo segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A subida “excecional” de maio seguiu o aumento extraordinário das tarifas reguladas e é explicado pelo “impacto substancial do contexto internacional no custo de aquisição de energia”.

Depois de anunciada uma nova revisão extraordinária das tarifas reguladas a partir de julho por parte do regulador, que reflecte também diminuições de tarifas de acesso, a EDP considera “ter condições para, a partir de julho, reduzir os seus preços médios em média em 2,9% e em 2,6% para o perfil 1 da ERSE (potência contratada de 2,45 kVA) que é o mais representativo da carteira da EDP. Esta atualização pretende repor as condições que os clientes tinham no início do ano”, refere fonte oficial da empresa.