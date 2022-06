Não sabemos se já sabe isto, mas enquanto fazíamos a pesquisa para escrever este artigo, descobrimos que surgiram, nos últimos dois anos, variadíssimas definições, na língua de Camões, em torno do conceito de trabalho à distância, no mundo infinito da partilha de informação a que chamamos internet. Não que o conceito de trabalho remoto já não existisse, mas até dia 18 de março de 2020, quando o Presidente da República decreta estado de emergência no país, e somos todos obrigados a trocar a rua, pela casa; o escritório da empresa por uma mesa muito improvisada no corredor entre o hall de entrada e a casa de banho lá de casa, esta realidade de trabalhar longe dos olhos do empregador era uma realidade muito distante para maior parte dos portugueses.

O mundo mudou, nós mudámos, e a forma como trabalhamos também. A definição mais consensual que encontrámos diz o seguinte: teletrabalho, primeira pessoa do singular, presente do indicativo de teletrabalho, é uma “atividade profissional realizada fora do espaço físico da entidade empregadora, com auxílio de tecnologias de comunicação à distância e de transmissão de dados”.

Se por um lado poupamos os euros da carteira que antes éramos obrigados a utilizar para pagar a distância entre a nossa cama e a secretária do escritório, por outro a distância física dos colegas de trabalho e o recurso às plataformas de comunicação – como o Teams e o Zoom, muitas delas muito pouco conhecidas antes deste contexto -, cria solo fértil para desentendimentos porque a palavra escrita é muito mais dúbia do que a falada. Se por um lado ganhamos em autonomia e em produtividade, são várias as vezes que damos por nós a trabalhar fora de horas, porque o escritório está à mão e a linha que separa, no mesmo espaço, vida profissional e pessoal é quase inexistente quando não é intencionalmente criada.

Este advento do teletrabalho, que nos tocou a todos (ainda lhe toca? Há quem não tenha regressado ao espaço físico do escritório), mostrou-nos possibilidades infinitas em termos de eficiência, produtividade e gestão de tempo – em prol do nosso sucesso profissional. Para isso temos de saber tirar o melhor partido possível desta situação.

Em vez de trabalhar na sala, então crie uma divisão específica para bater teclas e ter reuniões: acreditamos que estes últimos anos tenham sido desafiantes, caso a sua casa não estivesse preparada para isto. Surpreenda-se com as possibilidades de reutilizar os espaços que já tem à sua disposição e idealize um espaço sereno, com todas as ferramentas tecnológicas que precisa para dar o melhor de si ao mundo. Porque também através do trabalho temos a possibilidade de criar impacto positivo no mundo: todos somos necessários, sejamos bombeiros, gerentes de loja, assistentes pessoas, trabalhadores humanitários, funcionários públicos.

A vida não pára e a realidade já chegou: isto do teletrabalho, ou em alguns casos trabalho híbrido, chegou para ficar. Ora, o mundo mudou, nós mudámos, e a forma como trabalhamos também. Até quando vai resistir?