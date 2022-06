Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um grupo de mais de 90 mulheres, incluindo atletas da equipa olímpica dos Estados Unidos, apresentaram esta quarta-feira uma queixa contra o FBI, exigindo cerca de mil milhões de euros pelos danos causados pela má gestão durante a investigação sobre abusos sexuais cometidos por Lawrence G. Nassar.

As atletas olímpicas Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman e a medalhista nacional Maggie Nichols são alguns dos nomes mais proeminentes entre as mulheres que apresentaram a queixa contra a agência federal, acusada de ter falhado na investigação a Larry Nassar, apesar de ter recebido informações sobre os crimes que tinha cometido.

A CBS News refere que a maioria das mulheres envolvidas no processo alega que o antigo médico da equipa olímpica norte-americana abusou delas após as primeiras denúncias, que chegaram ao FBI em 2015. Assim, denunciam o período de um ano no qual não foram tomadas medidas significativas e Nassar continuou a molestar jovens mulheres e raparigas.

Eu e todos os sobreviventes fomos traídos por todas as instituições que nos deveriam proteger — o Comitê Olímpico dos EUA, a Ginástica norte-americana, o FBI e agora o Departamento de Justiça”, disse em comunicado McKayla Maroney.

Este processo surge semanas após o Departamento de Justiça ter decidido não levar em frente acusações contra dois ex-agentes do FBI, apontados pelo inspetor-geral como culpados pelo fracasso da investigação de 2015 e acusados de mentir enquanto o departamento apurava responsabilidades no caso.

Maggie Nichols, ginasta campeã nacional da National Collegiate Athletic Association (NCAA), tem sido muito critica da conduta do FBI. “Eles sabiam que Larry Nassar era um perigo para as crianças quando reportei o abuso pela primeira vez em setembro de 2015”, afirmou Nichols, a primeira atleta a apresentar queixa contra o médico.

Por 421 dias, o FBI trabalhou com a ginástica norte-americana e o Comité Olímpico e Paraolímpico dos EUA para esconder esta informação do público e permitiram que Nassar continuasse a abusar jovens mulheres. Está na hora de ser responsabilizado”.

Segundo o advogado John C. Manly, citado pelo The New York Times, as mulheres exigem diferentes quantias, mas o valor total das indemnizações vai ultrapassar os mil milhões de euros.

Este é um dos maiores escândalos sexuais na história do desporto. Nassar usou a sua posição como médico da federação de ginástica dos EUA para abusar de centenas de mulheres e raparigas, incluindo atletas das equipas femininas de ginástica olímpica em 2012 e 2016. Já em 2018, declarou-se culpado de abusar de 10 das mais de 265 pacientes que o acusaram. Atualmente está a cumprir um pena de 40 até 175 anos de prisão.

Em dezembro de 2021, as vítimas, o comité olímpico e paraolímpico dos EUA e a associação de ginástica norte-americana chegaram a acordo para uma indemnização de 380 milhões de dólares, cerca de 336 milhões de euros.

A indemnização abrangeu mais de 500 atletas, incluindo Simone Biles, e, segundo o The New York Times, é um dos maiores valores de sempre pagos a vítimas de abusos sexuais nos EUA.