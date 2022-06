Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do ministro Pedro Nuno Santos e da pressão extra do Presidente da República, agora é a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva a deixar claro em entrevista que o governo de maioria socialista está disposto a “ceder” na questão do novo aeroporto de Lisboa para que seja possível “ultrapassar este andar para a frente e para trás em grandes investimentos que são fundamentais para o país.”

Em entrevista ao Público e à Rádio Renascença, a ministra rejeita que a afirmação de Costa sobre a localização do futuro novo aeroporto de Lisboa tenha sido uma provocação ao novo líder dos sociais-democratas notando que “tem sido essa a postura [do PS] relativamente ao aeroporto”.

“Quando falamos da necessidade de grandes compromissos essa não pode ser uma frase vazia. Tem que ser uma frase que inclui a disponibilidade de ceder. Aquilo que é preciso para termos finalmente, tantos e tantos anos depois, um aeroporto que resolva os problemas é um acordo entre os dois maiores partidos“, afirmou a ministra.

Notando que “o mais importante de tudo é haver acordo sobre a solução”, para que os procedimentos não se repitam “ad aeternum em função de uma decisão que não foi tomada” a ministra vem colocar mais pressão no recém eleito líder do PSD. Luís Montenegro já disse que responderá “a seu tempo” ao repto lançado pelo primeiro-ministro quer sobre o novo aeroporto, quer sobre a linha ferroviária de alta velocidade.

“Se não conhecesse o senhor primeiro-ministro há muitos anos diria que tinha ficado comovido com este rasgo de humildade, de ele vir reconhecer, sete anos depois de ser primeiro-ministro, a sua incompetência em resolver o assunto e a sua esperança de que seja o PSD a dar uma solução a esses problemas”, respondeu Montenegro.