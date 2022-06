Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O porta-voz do Presidente ucraniano, Sergei Nikiforov, disse este sábado que os comentários de Joe Biden sobre a Ucrânia ter ignorado os alertas norte-americanos acerca de uma possível invasão russa precisam de ser clarificados.

Em declarações ao site de notícias ucraniano LIGA.net, Nikiforov afirmou que Volodymyr Zelensky falou três ou quatro vezes por telefone no início do ano com o homólogo norte-americano sobre a situação na Ucrânia e que Zelensky pediu sanções contra a Rússia. “Assim, a frase ‘não quiseram ouvir’ provavelmente precisa de ser esclarecida”, defendeu o porta-voz.

Outro assessor, Mykhailo Podoliac, declarou que a Ucrânia sabia que a Rússia estava a preparar a invasão e defendeu que o país estava preparado para vários cenários agressivos. A única dúvida dizia respeito à escala do ataque, que não era possível prever, disse ao LIGA.net.

A escala da invasão “chocou muitos países”, incluindo os parceiros da Ucrânia, mas Podoliac garantiu que Zelensky estava atento aos alertas.

Joe Biden declarou na sexta-feira que o homólogo ucraniano não quis ouvir os alertas norte-americanos sobre uma possível invasão russa. Falando numa angariação de fundos em Los Angeles, o Presidente dos Estados Unidos da América disse que muitas pessoas pensaram que estava a exagerar em relação à situação da Ucrânia, quando era óbvio que Vladimir Putin se estava a dirigir para a fronteira.

“Zelensky não quis ouvir e muitas pessoas também não. Percebo porque é que não o quiseram ouvir mas ele [Putin] avançou”, disse Biden, de acordo com a AFP.