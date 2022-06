Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

O decisivo Sporting-Benfica no Campeonato de hóquei em patins, o jogo 5 da meia-final do playoff onde quem ganhasse estava apurado para a decisão com o FC Porto, foi um dos melhores e mais eletrizantes encontros da temporada com os encarnados a ganharem no prolongamento por 7-5 com bis de Edu Lamas depois de Romero ter levado a partida para tempo extra com o empate apenas a sete segundos do final. No entanto, durante e depois, o dérbi no Pavilhão João Rocha ficou marcado por intervenções policiais que levaram a algumas detenções, incluindo a de um vogal da Direção leonina, Miguel Afonso.

Entre a primeira parte e o intervalo registaram-se as duas situações iniciais, primeiro com a retirada de uma bandeira na zona onde costumam estar as claques verde e brancas (com muitos elementos a entrarem no recinto já com o encontro em andamento) e depois com uma intervenção policial a retirar das primeiras filas da bancada central elementos afetos a uma outra claque leonina, que ocuparam a mesma posição onde já tinham estado no jogo 3 da meia-final frente ao Benfica sem que existisse qualquer ação.

No final da partida, a polícia teve uma intervenção mais forte na bancada atrás da baliza onde estava a maioria dos elementos das claques verde e brancas, entrando também na bancada central do recinto. Esse movimento levou a que fossem feitas várias detenções e identificações perante os pedidos de calma que chegavam até dos próprios jogadores do Sporting. Foi também nesse momento que Miguel Afonso, vogal da Direção do clube de Alvalade, questionou as autoridades do porquê daquela ação sem que o mesmo acontecesse na bancada onde estavam os adeptos encarnados, numa conversa que escalou de tom e que fez com que também ele fosse detido e identificado. O jornal Jogo avança que Afonso foi mesmo conduzido ao Comando Central da Polícia de Segurança Pública, em Moscavide, com os outros detidos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???????? 12/06/2022 Carga policial sobre os grupos do Sporting, no Hóquei. pic.twitter.com/9XWzeK4yRE — Ultras Lifestyle ???????? (@UltrasLSPT) June 12, 2022

???????? 12/06/2022 Adeptos do Benfica, no Pavilhão João Rocha, depois da vitória frente ao Sporting. pic.twitter.com/bANJqZGRfm — Ultras Lifestyle ???????? (@UltrasLSPT) June 12, 2022

“Continuamos em pé e saímos ainda mais fortes. O que nos aconteceu nesta-meia final e nos cinco jogos deverá fazer refletir quem comanda a modalidade. Hoje até adeptos nossos foram desalojados da primeira fila, agredidos, ao intervalo, porque alguém bem conhecido, da praça, o solicitou. Inaudito e como nos lembramos como temos sido tratados noutros ambientes com pavilhões cheios e nunca as forças da ordem nos deram proteção. Quando se perde a concentração naquilo que devia ser o jogo, criam-se narrativas que justificam a atuação deplorável neste quinto jogo. Continuamos fortes e contra tudo e contra todos havemos de voltar ao lugar que é nosso! Cada vez mais orgulho em ser Sporting!”, escreveu nas redes sociais Gilberto Borges, diretor do hóquei em patins leonino, sem falar em nomes em específico.