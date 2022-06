O compositor Hans Zimmer vai atuar em Lisboa no dia 13 de maio de 2023, anunciou esta segunda-feira a promotora do espetáculo, no qual o artista vai tocar com banda, com a Orquestra de Ópera de Odessa e amigos.

O concerto vai ter lugar na Altice Arena e os bilhetes vão ser colocados à venda na quarta-feira, por valores entre os 52 euros, no balcão 2, e os 100 euros, na plateia A.

A digressão europeia de Zimmer vai arrancar no final de abril de 2023, em Oberhausen, na Alemanha, incluindo datas na Bélgica, Itália, França, Espanha, Suíça, Polónia, Áustria, Hungria, Eslováquia, Países Baixos, Reino Unido e Irlanda.

De acordo com a página da digressão, o concerto vai incluir novos arranjos para música de filmes como “Gladiador”, “Piratas das Caraíbas”, “O Cavaleiro das Trevas”, “Interstellar”, “O Rei Leão”, “O Último Samurai” e “Duna”.

O alemão Hans Zimmer nasceu em Frankfurt há 64 anos e entrou no mundo das bandas sonoras para cinema pela mão do compositor Stanley Myers, como recorda a biografia disponível no IMDb.

Em 1988, Zimmer compôs a banda sonora de “Encontro de Irmãos”, obra que veio a conquistar o Óscar na categoria de Melhor Filme e levou a que o compositor recebesse a sua primeira nomeação nos prémios da Academia de Hollywood.

Desde então voltou a ser nomeado pela música de filmes como “O Rei Leão” (1994), “A Barreira Invisível” (1998), “Gladiador”, “Inception” (2010), “Dunkirk” (2017), entre outros, tendo vencido o Óscar pelas composições para “O Rei Leão” e “Duna”.